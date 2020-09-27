هزاع بن زايد: جهود «أم الإمارات» تنطلق من رؤية طموحة

أبوظبي (الاتحاد)

عبر سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، عن الفخر والاعتزاز لإطلاق الأمم المتحدة اسم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، على برنامج هيئة الأمم المتحدة للمرأة لتدريب النساء على العمل في القطاع العسكري وقطاعي الأمن والسلام، والذي ترعاه حكومة الإمارات، وتستضيفه مدرسة خولة بنت الأزور في أبوظبي.

وقال سموه في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع «تويتر»: نفتخر بإطلاق اسم «مبادرة الشيخة فاطمة بنت مبارك لتمكين المرأة في السلام والأمن»، على برنامج الأمم المتحدة لتدريب النساء على العمل في القطاع العسكري وقطاعي الأمن والسلام.

وأضاف قائلاً: «جهود أم الإمارات للنهوض بالمرأة، وتمكينها وترسيخ دورها، انطلقت من رؤية طموحة وإرادة صلبة منحتها الريادة عالمياً».