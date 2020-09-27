زايد العليا لأصحاب الهمم تطلق «واتساب الأعمال»

أبوظبي ( الاتحاد)

أطلق معالي الدكتور مغير خميس الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع، واجهة تطبيق واتساب الأعمال لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، التي تأتي في إطار سعي المؤسسة لتنويع قنوات التواصل لخدمة المتعاملين والمستفيدين من خدماتها من أصحاب الهمم وأسرهم بالكامل.

حضر إطلاق الخدمة افتراضياً «عن بُعد».. عبد الله عبد العالي الحميدان الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وكوادر المؤسسة.

وأكد معاليه أن خدمة تطبيق واتساب للأعمال التي تطلقها المؤسسة، تفتح قناة جديدة للتواصل، ستساهم في تعزيز مستويات رضا العملاء، عبر توفير خدمات تتسم بالسهولة والفعالية، وذلك في ظل التوجه المتزايد من العملاء للخدمات الإلكترونية، وبحثهم عن وسائل أكثر فاعلية في التواصل.. مشيراً إلى أن تطبيق «واتساب» يعتبر من أكثر وسائل الاتصال الحديثة انتشاراً عبر العالم، وذلك بفضل سرعته وسهولة استخدامه، وستتمكن المؤسسات بإضافة هذا التطبيق من تقديم خدمات أفضل للمتعاملين والمستفيدين من خدماتها.

من جانبه، أكد عبد الله الحميدان، أن توجيهات سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، تؤكد على الاهتمام الشديد بالبحث عن قنوات الاتصال المبتكرة والمخصصة، وبالتواصل مع العملاء من أصحاب الهمم وأسرهم، وتقديم الخدمات بطريقة سريعة وآمنة ومبتكرة وفق أفضل الأساليب العالمية.

وأشار إلى أن واتساب الأعمال في مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، يتضمن «نظام الموظف الافتراضي»، الذي يعمل على مدار الساعة ويجيب على كافة استفسارات المتعاملين باللغتين العربية والإنجليزية، مع خدمة توفير عدة خيارات للمتعامل، واستلام المقترحات والشكاوى والعمل على حلها، بالتنسيق مع خدمة العملاء لجميع الخدمات المقدمة.

مزايا عديدة

ويتميز نظام واتساب الأعمال في «زايد العليا» - على رقم هاتف المؤسسة 023056666 - بتقديم جميع خدمات المؤسسة مدمجة، من خلال واجهة تطبيق الواتساب وبتقليل وقت الانتظار في مركز الاتصال الخاص بالمؤسسة، حيث لن ينتظر العميل لأنه سيتلقى إجابة آلية باستخدام الذكاء الاصطناعي للتفاعل مع العملاء ولأي استفسارات عاجلة، سيتزامن الوكيل مع العملاء على الفور بالرد على استفساراتهم، ويمكن من خلال الخدمة الجديدة التقديم على الأعمال، من خلال تنفيذ حالة الاستخدام هذه، كما يتيح النظام الجديد إمكانية إرسال مقاطع الفيديو التعليمية عبر الواجهة.