5 إنجازات لـ«التقنية العليا» عززت توظيف الخريجين

دبي (الاتحاد)

استعرض الدكتور عبداللطيف الشامسي مدير مجمع كليات التقنية العليا أبرز خمسة إنجازات حققتها كليات التقنية وفق استراتيجية «الجيل الرابع» التي تركز على خلق بيئة حاضنة للمهارات والمواهب الوطنية.

وأشار إلى أن الشهادات الاحترافية أصبحت جزءاً من 98% من برامج الكليات.

جاء ذلك خلال إلقاء كلمته الافتتاحية في مؤتمر «تحويل الأعمال في ظل الثورة الصناعية الرابعة» الذي نظمه برنامج إدارة الأعمال، بحضور الدكتورة داليا المثنى الرئيس والرئيس التنفيذي لجنرال إلكتريك في منطقة الخليج، والدكتورة روديكا ميلينا زهاريا من جامعة بوخاريست للدراسات الاقتصادية برومانيا، والدكتورة عائشة عبدالله المدير التنفيذي لبرنامج إدارة الأعمال بكليات التقنية.

وذكر الشامسي أن الكليات طرحت من العام 2016-2017 الشهادات الاحترافية العالمية ضمن مناهجها الدراسية بعد أن ارتبطت بـ20 جهة عالمية مانحة.

وأن الإنجاز الثاني إطلاق المناطق الحرة الاقتصادية الابداعية، والثالث الاعتماد من هيئة الاعتماد الأكاديمي المحلي «CAA».

وأشار إلى الإنجاز الرابع في نجاح الكليات بتأسيس الشبكة العالمية للتعليم التطبيقي «GAEN» بشراكة مع 9 مؤسسات عالمية، والخامس التحول السريع نحو التعليم عن بُعد.

بيئة الأعمال

وذكرت الدكتورة عائشة عبدالله العميد التنفيذي لبرنامج إدارة الأعمال، أن المؤتمر تلقى أكثر من 150 ورقة عمل و70 عرضا تقديميا مما عكس أهمية محاوره وأهدافه في ظل القناعة بتأثيرات الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي على بيئة الأعمال وأهمية تميز الشركات بالإبداع والابتكار واستثمار التحولات الرقمية لضمان استمراريتها في المنافسة والنجاح.