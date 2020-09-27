استبيان للأسر ذات الدخل المحدود

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي، بالتعاون مع دائرة تنمية المجتمع، استبيان رأي للأسر ذات الدخل المحدود في إمارة أبوظبي، لفهم أعمق للأسر المواطنة ذات الدخل المحدود، وذلك سعياً لتطوير البرامج والمبادرات التي تحقق الحياة الكريمة لجميع أفراد المجتمع.

وتعمل الهيئة على إجراء البحوث المتعلقة بمجالات عملها، بالتنسيق مع كافة الشركاء والجهات ذات الصلة، حيث ستعزز نتائج الاستبيان من جهودها الساعية إلى تحقيق رؤية القيادة الرشيدة في دعم الأسر المواطنة.

وأكد عبدالله حميد العامري، مدير عام هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي بالإنابة: يعتبر الاستبيان من الأدوات المهمة في البحوث الاجتماعية لجمع البيانات والمعلومات والآراء، لذا أطلقنا هذه الاستبانة الموجهة للأسر المستفيدة من برنامج أبوظبي للدعم الاجتماعي.