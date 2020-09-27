13 معياراً لحالات الإصابة أو الاشتباه بـ«كورونا» لطلبة دبي

سامي عبد الرؤوف (دبي)

أقرت هيئة الصحة بدبي، 13 ضابطاً ومعياراً للتعامل مع الحالات المصابة بكوفيد-19 في المنشآت التعليمية، التي توجد بها منشآت لتقديم الرعاية الصحية، بغرض تبني أفضل الممارسات لمنع ومكافحة انتشار عدوى الفيروس في الأوساط الأكاديمية والتعليمية، وضمان إبلاغ هيئة الصحة بدبي عن الحالات المصابة، وتعظيم الإدارة الفعالة لحالات كوفيد-19 المشتبه بها أو المؤكدة، من خلال الأوساط الأكاديمية والتعليمية.

وأعلنت الهيئة، في كتابها الصادر باللغة الإنجليزية للمنشآت التعليمية بدبي، إمكانية إجراء الفحص الطبي عن بُعد لحالات الطلاب المصابة أو المشتبه بإصابتها بالمرض، قبل يوم أو يومين من العودة إلى المدرسة، وإذا كان الطفل قد حصل على شهادة تعاف أثناء الفحص الطبي عن بُعد، فيجوز له العودة إلى المدرسة في التاريخ المحدد.

وقالت الهيئة: إنه يمكن أن يكون للحالة المشتبه بإصابتها بـ«كوفيد-19»، أعراض تم اكتشافها في المنزل أو قبل الذهاب إلى المنشأة التعليمية أو النقل المدرسي أو النقل الخاص، أو الاكتشاف عند مدخل المدرسة (بينما لا يزال الطالب برفقة الوالد أو ولي الأمر)، أو عند مدخل المدرسة (في حالة عدم وجود ولي الأمر أو الوصي)، أو خلال ساعات الدوام المدرسي، أو بعد الأنشطة المدرسية.

وأضافت الهيئة، أنه يجب على الطلاب والموظفين الذين يعانون من الأعراض، البقاء في المنزل وطلب المشورة الطبية، وعند الضرورة يجب العلاج من طبيب مرخص حتى يتم تأكيد اختبار «كوفيد-19» السلبي من مختبر معتمد، ويُطلب من أي طالب أو موظف يعاني من التهاب الأنف التحسسي المزمن، تقديم شهادة طبية من طبيبه المعالج، لكي يكون مؤهلاً للإعفاء من اختبار PCR.

وأوضحت الهيئة، أن لجنة الصحة والسلامة الخاصة بالتعليم أو الإعداد الأكاديمي تتولى مسؤولية المتابعة مع ولي أمر الطالب أو الموظف المتضرر للتحقق من نتائج التشخيص النهائي لل PCR وطلب تقديم التقرير التأكيدي، كما تجب إحالة جميع الحالات التي لديها أعراض مبلغ عنها في أرض المدرسة على الفور إلى العيادة في الموقع للتقييم.

وقالت الهيئة: يجب على العيادة الموجودة في الموقع (المنشأة التعليمية) عزل الحالة المشتبه بها وفقاً لتعريفات الحالة المتوفرة على موقع هيئة الصحة بدبي، مع إبلاغ ولي الأمر الطالب أو الأوصياء أو جهات الاتصال في حالات الطوارئ.

وأضافت:«وإذا كانت الحالة المشتبه بها مستقرة، فقد يتم تسليم الطالب أو الموظف إلى الوالد أو الفرد المختص في الأسرة أو جهة الاتصال في حالات الطوارئ، كما تجب إدارة الحالات غير المستقرة من قبل خدمة الإسعاف، ونقلها عند الضرورة إلى المستشفى للعلاج والمتابعة الطبية».

وحول كيفية التعامل عند تأكد إيجابية اختبار الـ PCR، أفادت الهيئة أنه يجب على الآباء أو الأوصياء أو الموظفين الذين حصلوا على نتيجة إيجابية، إبلاغ النتيجة إلى الشخص المسؤول في المنشأة التعليمية، مع ضرورة العزل المنزلي للحالات الإيجابية، ولا ينبغي للأطفال الذهاب إلى المدرسة، والانتقال إلى التعلم عن بُعد.

الصحة المدرسية

وأشارت الهيئة، إلى أنه يجب على الفريق الطبي المعني بالبيئة التعليمية أو الأكاديمية (لجنة الصحة والسلامة) (HSC) إخطار قسم الصحة المدرسية في هيئة الصحة بدبي عبر البريد الإلكتروني أو عن طريق الاتصال بالرقم 588-800، وسيقوم فريق الاستجابة السريعة بهيئة الصحة بدبي، بإدارة الحالة وتتبع الاختلاط بين الطلاب، ويمكن للطلاب والموظفين العودة إلى البيئة التعليمية أو الأكاديمية عند تقديم شهادة التعافي من منشأة صحية أو عن طريق إخطار هيئة الصحة بدبي، عبر البريد الإلكتروني، أو عن طريق الاتصال بالرقم 588-800 للحصول على الشهادة.

تتبع الحالات المخالطة

ووضعت الهيئة بروتوكولاً لتتبع الحالات المخالطة للحالة المصابة، عن طريق استخدم بيانات حضور الطلاب والموظفين على الفور لتحديد مجموعة الأشخاص الذين كانوا على اتصال بالشخص المصاب خلال يومين قبل ظهور الأعراض وكذلك المخالطين من تاريخ جمع المسحات للحالات التي تكون بدون أعراض.

وأوضحت: «صحة دبي»، أنها ستفحص جميع الحالات المخالطة لتحديد الحالات المؤكدة وفقاً لتعريف الحالات المخالطة، كما يجب إبلاغ جميع الحالات المخالطة أو الوالد (الوالدين) أو الوصي بشأن تعرضهم لكوفيد-19، دون الكشف عن هوية الشخص الذي ثبتت إصابته، مع إلزامية خضوع الحالات المخالطة للحجر المنزلي لمدة (14) يوماً من تاريخ آخر تعرض لحالة مؤكدة.

وقالت الهيئة: إنه«يجب على الوالد أو مقدم الرعاية، العزلة الذاتية مع الطالب المصاب الذي يقل عمره عن 12 عاماً، وأن الحجر الصحي للمخالطين لمدة 14 يوماً يعد إلزامياً». وأضافت:« أما الطلاب المخالطين للمصاب فلا يحتاجون إلى تقرير سلبي لفحص الـ PCR للعودة إلى المنشأة التعليمية ما لم تظهر لديهم الأعراض».وأوضحت الهيئة، أنه إذا ظهرت إيجابية فحص كوفيد-19 لدى المخالطين، فيجب إبلاغ قسم الصحة المدرسية بهيئة الصحة بدبي.

ضوابط العودة

حول ضوابط العودة إلى المنشأة التعليمية أو الأكاديمية للطلاب المصابين بكوفيد-19 أو المخالطين لهم، ذكرت الهيئة، أنه يجب أن تعود الحالات الإيجابية لكوفيد-19 إلى المدرسة بعد إكمال (14) يوماً من العزل الصحي المنزلي، وأن تكون خالية من الأعراض مع تقديم شهادة خلو من المرض من منشأة صحية معتمدة.

أما المخالطون المقربون «دون أعراض»، الذين أكملوا (14) يوماً من الحجر الصحي المنزلي، فلا يحتاجون إلى اختبار PCR للعودة إلى المدرسة، ويُطلب من طبيب أو ممرضة المدرسة إجراء فحص افتراضي وتوثيقه، للتأكد من أن الطفل لا يعاني من أي أعراض، وأنه في حالة صحية جيدة قبل السماح للطالب بالعودة إلى المدرسة.

وأشارت الهيئة، إلى إمكانية إجراء الفحص الطبي عن بُعد، قبل يوم أو يومين من العودة إلى المدرسة، وإذا كان الطفل قد حصل على شهادة تعاف أثناء الفحص الطبي عن بُعد، فيجوز له العودة إلى المدرسة في التاريخ المحدد.