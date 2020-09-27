استقبال طلاب المدارس الخاصة في الشارقة

لمياء الهرمودي (الشارقة)

استقبلت مدارس الشارقة الخاصة، صباح أمس، طلاب وطالبات التعليم المباشر في المباني المدرسية، وفق إجراءات احترازية مشددة، حيث أكدت هيئة الشارقة للتعليم الخاص وإدارات المدارس الخاصة أن المدارس آمنة لاستقبال الطلبة، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لذلك.

وتفقد الدكتور سعيد مصبح الكعبي، رئيس مجلس الشارقة للتعليم، سير العملية التعليمية في المدرسة الباكستانية الإسلامية الثانوية في مدينة الشارقة

والتي يشرف عليها المجلس، بداية من العام الحالي، للتأكد من الالتزام بإجراءات وضوابط السلامة والوقاية الخاصة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»، التي حددتها هيئة الشارقة للتعليم الخاص والجهات المعنية.

وأكد خلال جولته التفقدية، مع بدء العودة التدريجية للطلبة إلى مدارسهم عقب تطبيق كامل لنظام التعليم عن بُعد لمدة أربعة أسابيع، التزام المدارس بالتعليمات والتدابير الوقائية والاحترازية، من ارتداء الكمامات والقفازات والتباعد الجسدي وتعقيم المبنى المدرسي وتحديد عدد الطلبة في الفصول والحافلات، مشيراً إلى أن الإجراءات والتدابير شملت جميع الاشتراطات الصحية التي تضمن سلامة وصحة الطلبة والكوادر الإدارية والتدريسية.

وشدد الدكتور الكعبي على الدور المحوري لأولياء الأمور، فيما يتعلق بتثقيف أبنائهم حول المرض وكيفية الوقاية منه، دون ترهيب أو تخويف بصورة مستمرة، مشدداً على أن سلامة الطلبة وضمان بيئة صفية آمنة، يعد أولوية قصوى لدى الدولة، والتي تبذل جهوداً جبارة واستثنائية، بالتعاون مع عدد من الجهات، لتكفل سلامة طلبتها وانتظام العام الدراسي.

وكانت الدكتورة محدثة الهاشمي، رئيس هيئة الشارقة للتعليم الخاص، قد أكدت من جهتها، عبر فيديو تم بثه على وسائل التواصل الاجتماعي، حرص كافة المدارس على إجراء التغييرات اللازمة لجعل البيئة المدرسية مكاناً آمناً لعودة الطلبة للدراسة المباشرة.

بدوره، أثنى علي الحوسني، مدير هيئة الشارقة للتعليم الخاص، على جهود كافة الجهات المعنية من دوائر ومؤسسات محلية في الشارقة، لضمان عودة آمنة للطلبة إلى مقاعد الدراسة، مشيداً بأدوار وجهود إدارات المدارس الخاصة، لتحقيق كافة الاشتراطات والإجراءات المطلوبة منهم.