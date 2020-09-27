إطلاق استبيان «الوصول الشامل» في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، عن إطلاق استبيان دراسة الوصول الشامل في أوقات الجائحة، والذي يهدف إلى جمع الآراء حول الاستجابات المحلية لتفشي جائحة «كوفيد-19»، وتأثيره على حياة الأشخاص من أصحاب الهمم وكبار المواطنين. وتستهدف هذه الدراسة ممثلي الحكومات المحلية وأصحاب الهمم وممثلي المجتمع المدني وممثلي منظمات أصحاب الهمم، وغيرهم من أصحاب المصلحة، وتتطرق إلى مجموعة من المحاور، وهي: عدم التمييز وإمكانية الوصول، المشاركة، والبرامج والسياسات الشاملة وبناء القدرات والبيانات، من أجل التنمية والثقة في المؤسسات.

وقالت الدكتورة بشرى الملا، المدير التنفيذي لقطاع التنمية المجتمعية في الدائرة: تتمثل أهمية إطلاق الاستبيان للتعرف على تأثير جائحة «كوفيد-19» على حياة أصحاب الهمم وأسرهم وكبار المواطنين وجاهزية ومرونة الإجراءات والتدابير والبرامج والسياسات لتلبية احتياجاتهم في أوقات الأزمات، بهدف الوصول إلى منظومة حماية اجتماعية دامجة وشاملة في إمارة أبوظبي. وأشارت إلى أنه انطلاقاً من دور الدائرة، نحرص على إعداد السياسات الاجتماعية، بناء على البيانات والأدلة وحسب أفضل الممارسات العالمية، مع الأخذ بعين الاعتبار الإطار والثقافة المحلية لإمارة أبوظبي، ولذا أطلقنا هذا الاستبيان بالتعاون مع «وورلد إينبلد» للوصول إلى بيانات دقيقة وشاملة حول أصحاب الهمم وكبار السنّ في أوقات الجائحة تفيد عملية إعداد سياسة دامجة.

ولفتت إلى أنه مع التغيرات العالمية والجائحة، طرأت تحديات جديدة تجعلنا نفكر في أنماط حياتنا وسبل تحفيز الابتكار، من أجل تجاوز تبعات الأزمة ولضمان أمن وازدهار المجتمع.