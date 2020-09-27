توام ينجح في إزالة «ساركوما» عملاقة من فخذ مريضة

العين (الاتحاد)

قام فريق جراحة أورام العظام في مستشفى توام، أحد منشآت شركة أبوظبي للخدمات الصحية – «صحة»، بإزالة ساركوما إيوينغ الفطرية خارج الهيكل العظمي من الجانب الأمامي الإنسي للفخذ الأيسر لدى أم لطفلين، تبلغ من العمر 21 عاماً من سوريا، إذ كانت المريضة تعاني آلاماً شديدة جعلتها طريحة الفراش، وقد تم نقلها إلى مستشفى توام، بسبب توفر الخبرة في مركز الأورام متعدد التخصصات والمعدات الطبية المتطورة.

استغرقت العملية التي كللت بالنجاح قرابة 8 ساعات، وتعافت المريضة بعدها تماماً، وغادرت المستشفى في غضون 11 يوماً فقط، إذ تمارس حياتها الآن بشكل طبيعي.