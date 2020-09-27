نظام جديد للضمان الصحي بدبي

دبي (الاتحاد)

أعلنت هيئة الصحة بدبي، عن بدء تطبيق نظام مجموعات التشاخيص المتماثلة (DRG)، على جميع مستشفيات دبي (الحكومية والخاصة)، وهو من أفضل نظم الضمان الصحي المعمول بها عالمياً. ويُعد النظام منظومة توحد التصنيفات المستخدمة للحالات المرضية والتشخيص للمرضى المنومين، بإعطائها رموز بناء على معايير متعارف عليها، إلى جانب توحيد الإجراءات والعلاجات والمضاعفات المصاحبة لذلك التشخيص في المنشآت الصحية.

جاء ذلك خلال جلسة المناقشات الافتراضية (ويبينار) التي نظمتها الهيئة، أمس بالمشاركة مع المجلس الأعلى للصحة في مملكة البحرين الشقيقة، بحضور معالي حميد محمد القطامي مدير عام هيئة الصحة بدبي، ومعالي الشيخ محمد بن عبد الله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة في البحرين، وعدد من المسؤولين من الجانبين.

وفي كلمته الافتتاحية أعلن معالي القطامي عن بدء تطبيق نظام مجموعات التشاخيص المتماثلة على جميع مستشفيات دبي (الحكومية والخاصة)، لافتاً إلى أنه هو الأحدث عالمياً لإدارة منظومة الضمان الصحي بكل شفافية ودقة وسرعة، وهو أحد أهم النظم المتقدمة المعمول بها في هذا المجال.

من ناحيته قال معالي الشيخ محمد بن عبد الله آل خليفة: إنّنا سعداء للغاية باستمرار واستدامة التعاون الثنائي في تعزيز التعاون الصحي والطبي المشترك بين مملكة البحرين والإمارات.