ندوات الأمراض غير السارية بدبي

دبي (وام)

تنظم جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية سلسلة من الندوات العامة عبر تقنية الاتصال المرئي لمناقشة مجموعة من الموضوعات المتعلقة بالأمراض غير السارية بمشاركة نخبة من الأطباء المختصين في الدولة.

وتسلط الندوة الأولى - التي ستعقد غداً بالتعاون مع شركة «نوفارتس» العالمية للأدوية على موضوع التعايش مع قصور القلب - وذلك بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للقلب الذي يصادف 29 سبتمبر من كل عام.

وسيتحدث في الندوة الدكتور عارف عبد اللطيف الملا رئيس معهد القلب رئيس قسم أمراض القلب بمدينة شخبوط الطبية.