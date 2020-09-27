بلدية أبوظبي تفعل توقيع الاتفاقيات إلكترونياً

هالة الخياط (أبوظبي)

حددت بلدية مدينة أبوظبي ست خطوات لتوقيع الاتفاقيات إلكترونياً، بينها وبين الجهات الحكومية والخاصة، بعد تفعيل الخدمة رقمياً.

وأوضحت البلدية أن توقيع الاتفاقيات رقمياً، يتطلب بداية التقديم والتدقيق في بنود الاتفاقية، توقيع الطرف الأول وإجراء المراجعة، ومن ثم توقيع الطرف الثاني واكتمال توقيع الاتفاقيات.

وأكدت البلدية أن خدمة التوقيع الرقمي للاتفاقيات تحظى بالسرية والأمان والدقة عبر المنصة الوطنية، من خلال استخدام آلية الهوية الرقمية.

وأشارت البلدية إلى أن التوقيع الرقمي للاتفاقيات، يأتي في إطار تطبيقها للحلول الذكية والتقنيات المتقدمة، التي تساهم في الخطط الاستراتيجية لإمارة أبوظبي، وتمكن التحول الرقمي للإمارة، من خلال التعاون والوصول السريع للخدمات والمعلومات.

وأكدت أن الاعتماد على مخرجات الذكاء الاصطناعي في دعم خدمات البلدية، من شأنه تخفيض التكلفة التشغيلية من جهة، وتقليل ساعات العمل المطلوبة لإنجاز المهام والإجراءات وتنفيذ المعاملات والطلبات، بحيث ينعكس ذلك إيجابياً على مستوى الإنتاجية وجودتها كماً وكيفاً.

وضمن خدماتها الرقمية الجديدة، دعت البلدية الشركات للحصول على خدمة استلام زوايا الأرض بمختلف المتطلبات عبر المنصة الذكية (سمارت هاب) كاستلام زوايا أرض جديدة أو لغرض التجديد، الإعادة أو لغرض الدراسة.

ودعت البلدية المتعاملين إلى اغتنام الخيارات الرقمية العديدة والشاملة لإتمام معاملاتهم بكل يسر وسهولة، وتوفير عناء الحضور الشخصي إلى مراكز الخدمات، مؤكدة أن المنصة الرقمية للخدمات لديها الجاهزية لتقديم أفضل الخدمات وإتمام المعاملات عبر الرابط الخاص بذلك.

وتواصل بلدية مدينة أبوظبي إطلاق الخدمات الرقمية تباعاً بالتوافق مع متطلبات وتطلعات المتعاملين، وصولاً إلى أعلى مستويات الرضا العام من قبل المجتمع والشركاء الاستراتيجيين، وقد ارتبطت البلدية إلكترونياً مع العديد من الدوائر الحكومية لتبادل البيانات الخاصة بالمتعاملين.

وبلغ عدد المعاملات المنجزة خلال العام الماضي أكثر من 653 ألف معاملة، أكثر من 85% منها معاملات منجزة عبر القنوات الرقمية بمعدل يتجاوز 490 ألف معاملة رقمية.