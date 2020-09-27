الالتزام بالإجراءات ضرورة للصالونات المنزلية

آمنة الكتبي (دبي)

كشفت الدكتورة نسيم رفيع مدير إدارة الصحة والسلامة في بلدية دبي عن ضرورة التزام خدمة الصالونات المنزلية بالضوابط والاشتراطات المتعلقة بالصحة والسلامة موضحة أن أبرز الاشتراطات الخاصة بخدمة الصالونات المنزلية هي الحفاظ على النظافة الشخصية للعامل أو العاملة، بالإضافة إلى الالتزام بارتداء الكمامة وقناع الوجه، وتوفر معقم لتعقيم اليدين.

وشددت على ضرورة تعقيم وتنظيف جميع الأدوات قبل وبعد كل استخدام، وتعقيم ملابس مقدم الخدمة وحقيبة الأدوات قبل الدخول، وترك الأحذية خارج المنزل والدخول بأحذية أحادية الاستخدام، واستخدام الفوط والمناشف الأحادية، وقياس درجة الحرارة للموظف والزبون قبل الدخول، مشيرة إلى ضرورة عدم تواجد أشخاص آخرين بمنطقة تأدية الخدمة غير العامل والزبون، وتوفر أكياس للتخلص من النفايات الخطرة، كما يجب على العامل عدم تناول الطعام أو الشراب في منزل الزبون والتقليل من التعامل مع الآخرين.

وبينت رفيع أن الحملات التفتيشية مستمرة على الصالونات إلى الآن، كما يتم تنظيم حملات توعوية بهدف التوعية باستخدام الأدوات الأحادية، بدلاً من متعددة الاستخدام لخدمات العناية الشخصية في الصالونات النسائية في الإمارة.

وأكدت رفيع أنه تم ضبط صالونات توفر أجهزة طبية غير مصرح باستعمالها منها الأجهزة الخاصة بخدمة المكياج شبه الدائم، وأجهزة التخسيس، مشيرة إلى أن بلدية دبي حددت إجراءات احترازية ركزت خلالها على زيادة دورية التنظيف والتطهير في جميع الأوقات على مقابض الأبواب والسلالم والمناضد وأجهزة دفع النقود وغيرها من أدوات التلامس، وأحواض غسيل الأيدي والشعر والأرفف والأدراج والخزائن، ودورات المياه والنظافة الشخصية، وتوفير مساحة لا تقل عن 4 أمتار مربعة للشخص داخل الصالون، والسماح للصالونات بتقديم خدماتها كافة عدا الساونا وغرف البخار والجاكوزي والحمام الساخن، وبكامل قدرتها الاستيعابية.

معقمـات اليديـــن

قالت نسيم رفيع: إن الإجراءات الاحترازية تضمنت أيضاً غسل اليدين بالماء والصابون، أو تعقيم اليدين للعاملين بشكل دوري قبل وبعد كل خدمة مع تشجيع الزبائن على غسل اليدين قبل وبعد تقديم الخدمة، وتوفير معقمات اليدين التي تعمل تلقائياً لهم في أماكن متفرقة، إلى جانب استخدام الفوط والمناشف أحادية الاستخدام، وضرورة ارتداء الكمامة من قبل الزبون، ويسمح بتحريكها لوقت قصير أثناء تقديم خدمات معينة، مثل قص الشعر خلف الأذن أو حلاقة الذقن، ويجب ارتداء كمامة الوجه وواقي الوجه والقفاز من قبل مقدم الخدمة خلال تقديم كل أنواع الخدمات، واستقبال الزبائن من خلال المواعيد المسبقة.