50 ألف خدمة أنجزتها «بيئة رأس الخيمة»

رأس الخيمة (الاتحاد)

أعلنت هيئة حماية البيئة والتنمية برأس الخيمة، في تقرير الحوكمة للنصف الأول من العام الجاري، عن تقديمها 50 ألف خدمة عن بعد، وبنسبة 100% سواء عن طريق القنوات الرقمية أو وسائل التواصل الاجتماعي أو رقم الاتصال المجاني والرسائل النصية أو منصات التواصل الافتراضية.

وقال د. سيف محمد الغيص، مدير عام هيئة حماية البيئة والتنمية برأس الخيمة: إنه على مستوى مجموعة خدمات الرقابة والتصريح البيئي وشهادات عدم الممانعة، تم إنجاز عدد 28409 معاملة بنسبة 57.19% من إجمالي عدد المعاملات المنجزة خلال النصف الأول منها 25430 قراءة لقياس جودة الهواء، و1543 تصريحاً بيئياً (إصدار وتجديد وتعديل) للمنشأت الصناعية والمهنية المتوسطة والصغيرة، و1511 شهادة عدم ممانعة، منها عدد 458 شهادة لترخيص صهاريج نقل المياه السائلة.

وأضاف: وعدد 990 شهادة لاستيراد وتصدير المواد الكيميائية، ولنقل الزيوت المستعملة من موانئ رأس الخيمة، هذا بالإضافة إلى معالجة عدد 15 شكوى بيئية بنجاح، وفيما يتعلق بخدمات التوعية البيئية فقد أنجزت الهيئة عدد 15042 معاملة وبنسبة 30.86% من إجمالي عدد المعاملات المنجزة، منها 15026 رسالة نصية توعوية، و16 فعالية وحملة للتوعية البيئية في مختلف أنحاء الإمارة.

وذكر أنه على مستوى خدمات الاستدامة البيئية، فقد أنجزت الهيئة عدد 5195 خدمة منها عدد 4908 شجرة محلية تم توزيعها على المؤسسات والأفراد (منها 2250 شجرة محلية تم استبدالها بالغرامات البيئية، وهي الخدمة الجديدة التي استحدثتها الهيئة خلال النصف الأول من عام 2020)، وعلى مستوى خدمات تنظيم مهنة الصيد وترخيص الصيادين، فقد أنجزت الهيئة عدد 1023 معاملة.

وأشار إلى أن محطات رصد جودة الهواء المنتشرة بمناطق الإمارة، سجلت تحسناً كبيراً في جودة الهواء، وانخفاض معدلات تراكيز ملوثات الهواء بمعدل يتراوح بين 40% - 60% من محطة إلى أخرى مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، متوقعاً تحسن تلك المعدلات خلال الفترة المقبلة.

رصد الملوثات

ذكر سيف الغيص، أن الهيئة تعتمد على نتائج 14 محطة رصد بحري وجوي، بالإضافة لتركيب كاميرات المراقبة عن بُعد في مصانع الإسمنت ضمن منظومة الذكاء الاصطناعي في الرقابة البيئية على منشآت الإمارة، وربطها بالمركز الرئيسي بغرفة العمليات البيئية المركزية في الهيئة، بهدف رصد الملوثات، وضمان الحصول على جودة عالية للبيانات، حيث تعمل المحطات على إرسال البيانات على مدار الساعة، تشمل معلومات تفصيلية عن جودة الهواء وحجم الملوثات».