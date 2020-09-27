بلدية «الظفرة» تنجز 2676 موقفاً للسيارات

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

أنجزت بلدية منطقة الظفرة 2676 موقفاً ومدخلاً للسيارات على مستوى مدن المنطقة، بواقع 700 موقف بمدينة زايد، 625 موقفاً بمدينة ليوا، و384 موقفاً بمدينة دلما، و652 موقفاً بمدينة غياثي، و139 موقفاً بمدينة السلع، و176 موقفاً بمدينة المرفأ. وبلغت مساحة الأسفلت بالمشروع 200 ألف متر مربع، وأعمال البلاط 100 ألف متر مربع، وأطوال الطرق والمداخل 10 آلاف متر طولي، وتم إنشاء المواقف والمداخل لتوفير خدمة الوقوف الآمن والمنظم في الحدائق العامة والشواطئ والمتنزهات والأماكن الترفيهية، ومراكز الخدمات الحكومية والمساجد ومساكن المواطنين.

ويهدف المشروع إلى تعزيز كفاءة إدارة الأصول والبنى التحتية والمرافق العامة، والحفاظ على فعاليتها لتعزيز جاذبية الإمارة، ونمط وجودة الحياة، وإنشاء مواقف بمواصفات عالمية لتوفير أفضل الخدمات لتحقيق سعادة ورضا المجتمع. وتراعي بلدية منطقة الظفرة عند تنفيذ مشاريعها الخدمية والترفيهية متطلبات أصحاب الهمم، حيث يتم تخصيص مواقف خاصة لهذه الفئة الغالية على نفوسنا لتسهيل الخدمات كافة لهم، انطلاقاً من التوجه العام لدمجهم في المجتمع.

كما تواصل بلدية منطقة الظفرة صيانة الطرق والجزر الوسطية على مستوى المنطقة، من خلال استخدام النباتات البرية المحلية في عمليات التجميل الطبيعي، للمحافظة على المظهر العام، وإبراز الجانب الجمالي التي تتميز به مدن المنطقة.