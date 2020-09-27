«غراس أبوظبي» يوزع 100 شتلة

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت بلدية مدينة أبوظبي العديد من الورش والمبادرات ضمن مهرجان «صيفكم معانا غير»، عن بُعد، بهدف إفادة كافة الفئات من أفراد المجتمع، ومواكبة اهتماماتهم وتطلعاتهم، واستثمار أوقاتهم بالشكل الأمثل.

ومن بين المبادرات التي نفذتها البلدية ضمن فعاليات المهرجان مبادرة «غراس»، التي هدفت إلى الاهتمام بالبيئة الزراعية والمحافظة عليها، وزيادة الرقعة الخضراء في الأحياء السكنية، حيث تم خلالها توزيع 100 شتلة زراعية من الأشجار المثمرة المتنوعة على أهالي منطقة المحاربة.

كما نظمت البلدية ضمن المهرجان كذلك ورشة عن بُعد، بعنوان «الصحة النفسية وتأثرها بالمرافق العامة»، والتي هدفت إلى توضيح أثر البيئة المحيطة على الصحة النفسية، والعوامل الأساسية لتحقيق التوازن النفسي.