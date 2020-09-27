3 خطوط للحافلات بين دبي والشارقة

دبي (وام)

استأنفت هيئة الطرق والمواصلات في إمارة دبي، وبالتعاون والتنسيق مع نظيرتها في إمارة الشارقة، تشغيل ثلاثة خطوط للحافلات عبر المدن لنقل الركاب بين الإمارتين، حيث بدأ التشغيل الفعلي لاثنين من هذه الخطوط أمس الأحد 27 سبتمبر الجاري، أما الخط الثالث فسينطلق بعد أسبوعين من تشغيل الخطين الأَوَّلَين.

وقال عادل شاكري، مدير إدارة التخطيط وتطوير الأعمال بمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات بدبي «تلعب هذه الخطوط الثلاثة دوراً مهماً ومحورياً في تكامل النقل الجماعي بين إمارتي دبي والشارقة لأنها نقاط انتقالية للركاب العائدين إلى الشارقة، حيث تنطلق من محطات المترو الثلاث في دبي«الاتحاد، أبو هيل واتصالات» في دبي الأمر الذي يجعل تنقّل الركاب بين الإمارتين، سهلاً وسريعاً.