منتدى «الإسلام السياسي» يكشف حقيقة «المشروع الإخواني»

أبوظبي (الاتحاد)

يُدشن «مركز تريندز للبحوث والاستشارات» «منتدى الإسلام السياسي السنوي الأول»، وذلك تحت عنوان: (الطريق إلى الخلافة: حقيقة المشروع الإخواني)، الذي سيناقش خلال خمس ندوات الأبعاد كافة المرتبطة بالمشروع الفكري والسياسي لجماعة الإخوان المسلمين، والذي ينطلق من إحياء «دولة الخلافة»، والوصول إلى «أستاذية العالم»، وذلك خلال الفترة من (29 سبتمبر – 22 ديسمبر 2020).

وستقام «الندوة الأولى» من هذا المنتدى يوم الثلاثاء الموافق التاسع والعشرين من سبتمبر الجاري، تحت عنوان «المرتكزات الفكرية لجماعة الإخوان المسلمين: بين النقل والتوظيف»، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، وبمشاركة نخبة من الخبراء الدوليين والباحثين والمتخصصين في حركات الإسلام السياسي، وذلك عبر بث مباشر على موقع المركز على الإنترنت باللغة الإنجليزية، والترجمة الفورية باللغتين العربية والفرنسية.

وتسعى هذه الندوة إلى تقصي الجذور الفكرية لجماعة الإخوان المسلمين، بداية من المرجعية التراثية ونهاية بالمرجعيات الممتدة في العصر الحديث والمعاصر، بما فيها بعض المفاهيم الغربية التي حاولت الجماعة من خلالها إعطاء الانطباع بأن خطابها السياسي يتسم بالعصرية ويواكب متطلبات الدولة الحديثة، كما ستناقش الندوة مرتكزات المشروع الأيديولوجي لجماعة الإخوان المسلمين، وتوضيح ما بقي منه، كعناصر ثابتة حتى الوقت الحالي، وما طرأ عليه من تغيرات، وتقييم الخطاب الإخواني الراهن، والانطلاق منه إلى استشراف مستقبل الجماعة والمشروع الأيديولوجي والسياسي.

وتتضمن الندوة خمسة محاور رئيسية، أولها: «المرجعيات الفكرية لجماعة الإخوان المسلمين». وثانيها: «مرتكزات المشروع الأيديولوجي لجماعة الإخوان المسلمين: الثابت والمتغير». وثالثها: «توظيف المفاهيم الغربية في بناء الخطاب الإخواني». ورابعها: «مأزق المشروع الإخواني: الازدواجية ما بين الأيديولوجيا والتطبيق»، أما المحور الخامس والأخير، فيأتي تحت عنوان: «مستقبل مشروع جماعة الإخوان المسلمين الأيديولوجي والسياسي، إلى أين؟

ويأتي إطلاق «مركز تريندز للبحوث والاستشارات» لـ«منتدى الإسلام السياسي السنوي الأول» في إطار اهتمامه بدراسة ظاهرة حركات الإسلام السياسي، من مختلف أبعادها وسياقاتها الداخلية والإقليمية والدولية، والتعرف على أُطرها الفكرية والأيديولوجية والتنظيمية والحركية، واستشراف مآلاتها المستقبلية في ضوء التطورات التي شهدتها المنطقة منذ ما يسمى «أحداث الربيع العربي»، حتى وقتنا الراهن. كما أصدر المركز ثلاثة كتب حول جماعة الإخوان المسلمين، الأول يحمل عنوان:«جماعة الإخوان المسلمين.. ظروف النشأة والتأسيس»، والثاني تحت عنوان:«الهيكل التنظيمي لجماعة الإخوان المسلمين: السمات.. الأهداف.. المستقبل»، والثالث تحت عنوان:«النظام الخاص لجماعة الإخوان المسلمين.. النشأة، الأهداف، التطور».

كما حصل «مركز تريندز للبحوث والاستشارات» على حق ترجمة ونشر كتابين عالميين عن جماعة الإخوان المسلمين، الأول بعنوان (المشروع: استراتيجية الغزو والاختراق لدى الإخوان المسلمين في فرنسا والعالم)، وهو من تأليف ألكسندر ديل فالي وإمانويل رزافي، باللغة الفرنسية، وصادر عن دار نشر “L’artilleur” (باريس) في عام 2019، والثاني يحمل عنوان (الدائرة المغلقة: الانضمام إلى تنظيم الإخوان المسلمين في الغرب والانشقاق عنه)، من تأليف لورينزو فيدينو، مدير برنامج التطرف في جامعة جورج واشنطن، وصادر عن دار نشر مطبعة جامعة كولومبيا في مارس 2020.