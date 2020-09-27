قائد شرطة رأس الخيمة يثمن دور «حماية»

رأس الخيمة (وام)

ثمن اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي، قائد عام شرطة رأس الخيمة، الجهود الحثيثة التي تقوم بها هيئة الموارد العامة في رأس الخيمة في مجال المشاريع الاستراتيجية، ومنها نظام حماية الذي ساهم في تعزيز الأمن والأمان بصورة مباشرة.

وأضاف - خلال الاجتماع الذي عقد في الهيئة، بحضور جمال أحمد الطير رئيس مجلس إدارة هيئة الموارد العامة، وأعضاء مجلس الإدارة، وميسون محمد الذهب مدير عام الهيئة بالإنابة وعدد من الضباط - أن نظام «حماية» ساهم في تعزيز الجهود الشرطية والأمنية في الإمارة، ما أدى إلى تراجع نسب ومعدلات الجرائم والسرقات من المنشآت على مستوى الإمارة، مشيراً إلى أهمية التعاون والتكامل القائم بين شرطة رأس الخيمة وهيئة الموارد العامة في كافة المجالات. وتم خلال الاجتماع تقديم عرض مرئي عن أبرز محطات نظام حماية، في مقدمتها قدرات النظام وتخزينه لنحو 35 مليون ساعة منذ إطلاقه، في تجسيد واضح للنجاح الكبير الذي حققه وقدرته التخزينية العالية.

من جهته، أوضح الطير أن عدد كاميرات المراقبة المدرجة ضمن نظام حماية، المطبق في المحال التجارية والمنشآت بمختلف أنواعها وأنشطتها على طول النطاق الجغرافي لرأس الخيمة، تجاوز 147 ألف كاميرا حديثة تعمل ضمن نظام يتيح تسجيل وتوثيق كل ما يدور في المكان على مدار الساعة. ولفت إلى أن نظام حماية شكل علامة فارقة في رفع مستوى أمن المنشآت، وحقق نجاحات لافتة منذ إطلاقه، ما ساهم في الوصول إلى هذا العدد من الكاميرات، الآخذ بالتزايد في ظل استمرارية النهضة السياحية والاقتصادية والتجارية في رأس الخيمة.