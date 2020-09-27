أول فريق نسائي للتفتيشات الأمنية وإبطال المتفجرات

دبي (الاتحاد)

أعلنت شرطة دبي أمس، الانتهاء من تأسيس «أول فريق نسائي متخصص في التفتيشات الأمنية وإبطال المتفجرات»، في إدارة أمن المتفجرات بالإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ بشرطة دبي.

وقال العميد راشد الفلاسي، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ بالوكالة: تم استقطاب أعضاء الفريق واختيارهن وفقاً للاشتراطات والمعايير المعمول بها في إدارة أمن المتفجرات، ومن خلال معايير دقيقة أهمها معيار الرغبة والشغف للعمل في هذا التخصص، وبدأت الإدارة في الربع الرابع من عام 2019م، بتأهيل الفريق الأول المكون من 5 ضباط صف، لفترة استمرت 8 أشهر، تم خلالها إلحاقهن بدورات تخصصية لصقل مهاراتهن، وتدريبات عملية وحصص لياقة، ومن ثم التدريب والتطبيق العملي على أرض الواقع في ميادين العمل منذ فبراير وحتى سبتمبر، بما في ذلك المشاركة مع فريق إدارة الأزمة في دبي أثناء فترة التعقيم الوطني، مع الخبراء والمتخصصين من إدارة أمن المتفجرات، ما أكسبهن خبرة كبيرة.

من جانبها، قالت الرقيب نوف محمد إبراهيم: إن الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، حرصت بشكل كبير على تطوير مهارات الفريق، ورفع إمكانياته عبر الدورات التدريبية والبرامج التخصصية.

بدورها، قالت العريف أول خلود عبدالله المري: إنها استطاعت من خلال التدريبات التعرف على أفضل الممارسات في عمليات التفتيشات الأمنية، وتقنياتها، والبيئات المختلفة، والبروتكولات التنظيمية، إضافة إلى تجربة المشاركة في تدريبات التمرين التعبوي المشترك «أمن الخليج العربي 2».

وعبرت كل من العريف أول عائشة محمد عبدالله، والعريف أول ميثاء علي محمد، والعريف أول عبير محمد إبراهيم، عن فخرهن بالعمل في هذا المجال التخصصي والمهم في شرطة دبي، والذي يشمل تحديات عدة.