شرطة أم القيوين تطبق «الحجز الذكي للمركبات»

أم القيوين (‏وام)‏

أعلنت القيادة العامة لشرطة أم القيوين، عن بدء تطبيق خدمة الحجز الذكي للمركبات المخالفة لقانون السير والمرور في المنزل، بدلاً من حجزها في ساحة حجز المركبات اعتباراً من اليوم، وذلك بتثبيت جهاز إلكتروني في المركبات المقرر توقيع الحجز عليها.

وقال العقيد سعيد عبيد بن عران، مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة أم القيوين: إن تفعيل خدمة الحجز الذكي للمركبات، جاء تسهيلاً على المتعاملين في حجز مركباتهم في منازلهم، بعيداً عن ساحة حجز المركبات، من خلال تركيب جهاز إلكتروني تتم متابعته وإرسال إشعارات مباشرة إلى المعنيين بمراقبة تحرك المركبات المحجوزة.

وأضاف أنه بإمكان المتعامل طلب الخدمة، من خلال الحضور بمركبته إلى مركز خدمات المرور والترخيص وتقديم الطلب، ثم يقوم فريق تقني بتركيب الجهاز وربطه إلكترونياً مع نظام المخالفات ونظام المراقبة على مدار الساعة، وفي حال تم تحريك المركبة تفرض على المركبة غرامة مالية ومدة حجز جديدة.

وأشار العقيد سعيد عبيد، إلى أن نظام الحجز الذكي للمركبات المخالفة يدعم حفظ المركبة من التأثر بالظروف الجوية المختلفة في حين تم حجزها في ساحة الحجز.