محمد بن راشد: الإمارات الأولى في 121 مؤشراً على مستوى العالم

أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، أن الإمارات الأولى في 121 مؤشراً على مستوى العالم، والأولى في 479 مؤشراً عربياً، جاء ذلك خلال ترأس سموه اجتماعاً، اليوم الأحد، لمجلس الوزراء استعرض من خلاله موقف الدولة التنافسي عالمياً.

وقال سموه في تغريدة له عبر حسابه على موقع «تويتر»: «الإمارات الأولى في 121 مؤشراً على مستوى العالم.. والأولى في 479 مؤشراً عربياً».

وأضاف سموه:«أبارك لأخي رئيس الدولة ولأخي محمد بن زايد ولأعضاء المجلس الأعلى.. هذه جهود آلاف فرق العمل في كافة القطاعات».