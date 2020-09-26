بلحيف يزور مزارع وميناء الصيادين في «ضدنا»

دبي (الاتحاد)

زار معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي وزير التغير المناخي والبيئة مزرعة «علي محمد العويص» في منطقة ضدنا بإمارة الفجيرة، ضمن جولة ميدانية تستهدف تعزيز أمن واستدامة الغذاء ورفع كفاءة وزيادة الإنتاج الزراعي المحلي، والتوسع في استخدام وتطبيق نظم الزراعة الحديثة.

وناقش معاليه مع مسؤولي المزرعة أهم التحديات التي تواجه المزارعين في المنطقة والقطاع بشكل عام.

وقال معاليه: «إن تحقيق أمن واستدامة الغذاء بات أحد الأهداف الاستراتيجية ذات الأولوية لدولة الإمارات، لذا تعمل الوزارة على عبر توجهات عدة على زيادة الإنتاج المحلي في المقام الأول، وتعزيز استخدام نظم الزراعة الحديثة».

وشملت جولة الوزير المشاركة مع وفد من الوزارة ومجموعة واسعة من الشباب في زراعة شتلات أشجار القرم في منطقة البدية، ضمن استراتيجية الوزارة لتعزيز وضمان استدامة التنوع البيولوجي المحلي. رافق الوزير خلال الجولة، سلطان علوان وكيل الوزارة بالوكالة، والمهندس سيف الشرع الوكيل المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة والقائم بأعمال وكيل الوزارة لقطاع التنوع الغذائي، وصلاح الريسي الوكيل المساعد لقطاع التنوع البيولوجي والأحياء البحرية بالوكالة.

وخلال جولته الميدانية، اطلع الوزير على مستوى الخدمات في ميناء الصيادين بمنطقة ضدنا في الفجيرة، والتقى بمجموعة من المواطنين العاملين في مجال الصيد. وأكد معاليه أن الوزارة حريصة ضمن استراتيجيتها المستقبلية على تذليل كافة العقبات والتحديات التي تواجه هذه الحرفة التراثية، لما تمثله من قيمة للمجتمع الإماراتي.

واختتم معاليه جولته بزيارة مزرعة «خليج دبا» للمحار، والتي تمثل أحد المشاريع الابتكارية الهامة الذي تم تطويره عبر شراكة إماراتية أوروبية.