«خليفة للنخيل» تبحث تحديات إنتاج التمور

أبوظبي ( الاتحاد)

نظمت جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، محاضرة علمية افتراضية بعنوان: «التحديات التي تواجهنا في زراعة النخيل وإنتاج التمور»، قدمها المستشار الزراعي الدكتور إسماعيل الحوسني، بحضور الدكتور عبدالوهاب زايد الأمين العام للجائزة، ومشاركة 74 شخصاً بعضهم أعضاء في جمعية أصدقاء النخلة بالإمارات، بالإضافة إلى عدد من خبراء الزراعة والمهتمين يمثلون 13 دولة.

واستعرض الحوسني مجموعة من الإصابات الحشرية التي تؤدي إلى ضعف أشجار النخيل وقلة الإنتاج، وعند الإهمال تؤدي إلى ضياع وموت النخلة، حيث ركز على أهم الحشرات التي تصيب شجرة نخيل التمر، ولها تأثير اقتصادي على الإنتاج مثل سوسة النخيل الحمراء، وحشرة حفار عذوق النخيل، وحشرة حفار ساق النخيل، واللفحة السوداء أو ما يسمى بالمجنونة، كما أشار إلى مجموعة من الإصابات التي تؤدي إلى ضياع المحصول ورداءة المنتج مثل الحميرة وعنكبوت الغبار.

وأكد أن حشرة الحميرة تعتبر من الآفات المهمة ذات التأثير الكبير جداً على شجرة النخيل في مناطق انتشارها.كما استعرض الحوسني أعراض مرض اللفحة السوداء على عذوق النخيل، موضحاً اسوداد بعض الشماريخ وتفحمها وتشوه العذق بالكامل، إلى جانب أعراض اللفحة السوداء على الطلع.