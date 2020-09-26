هزاع بن زايد يهنئ الفائزين بجائزة «ألف للتعليم»

أبوظبي (الاتحاد)

بارك سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، لأولياء الأمور والمعلمين وإدارات المدارس والطلبة الذين فازوا بجائزة «ألف للتعليم»، وقال سموه في تغريدة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «نبارك لأولياء الأمور والمعلمين وإدارات المدارس والطلبة بمن فيهم أصحاب الهمم، الفائزين «بجائزة ألف» التي تمنح للمتميزين في التعلم عن بُعد، محققة رؤية القيادة في جعل التعليم الرقمي على رأس الأولويات، وبالتعاون تتحول التحديات فرصاً لمستقبل تعليمي رقمي مشرق».

وكانت «ألف للتعليم»، أعلنت أمس، أسماء الفائزين في «جائزة ألف للتعليم» خلال حفل افتراضي، وتهدف الجائزة إلى نشر التميز والإبداع في الميدان التربوي، وتحفيز المُعلمين والإداريين والطلاب وأولياء الأمور على التميز والابتكار في تطبيق ألف للتعلم عن بُعد، وتحقيق تعلم فعّال وبنّاء للطلبة من خلال منصة ألف للتعلم عن بُعد، وصقل مهارات المواطنة الرقمية والوعي المجتمعي الإلكتروني، وترسيخ ثقافة التعلم الرقمي عن بُعد لضمان استمرار عملية التعلم.

وبلغ عدد الفائزين والمكرمين في هذه الجائزة 67 فائزاً ومكرماً من ضمن آلاف المشاركين، من بينهم 15 فائزاً من فئة الطالب المتميز بواقع 3 من كل مرحلة دراسية، و15 فائزاً من فئة النجم الصاعد بواقع 3 من كل مرحلة دراسية ممن أظهروا تحسناً ملحوظاً من خلال دراستهم على منصة ألف، و3 فائزين من فئة المعلمين المتميزين الذين تميزوا في دعم أبنائهم الطلبة، و3 فائزين من القيادات المدرسية المتميزة، و3 فائزين من فئة أولياء الأمور.

وارتأت «ألف للتعليم» تكريم 21 ولي أمر ممن أظهروا تميزاً ملحوظاً في متابعة أبنائهم خلال فترة التعلم عن بُعد، وتمت مشاركة عدد كبير من طلبة فئة احتياجات التعلم الخاصة، ما دعا اللجنة لإدراج فئة إضافية لهم، وسيتم تكريم سبعة منهم من الذين استحقوا هذا التكريم بهمتهم العالية.

وتسعى الجائزة إلى تقدير المدارس والمعلمين والطلبة في القطاع الحكومي لتميزهم في التعلم عن بُعد، وحرصهم على تأدية ممارسات التعلم على أكمل وجه، وضمان استمرارية تعلم الطلبة دون تأثير، وأن تتحقق رؤية ألف للتعليم في تمكين الطلبة من التعلم في أي وقت ومن أي مكان.

وتنصب جهود «ألف للتعليم» على تحفيز وتكريم المنظومة التعليمية المتكاملة لألف للتعليم المتمثلة بالأكاديميين والإداريين والطلبة وأولياء أمورهم القادرين على الارتقاء بعملية التعليم والتعلم عن بُعد، وقد تضمن الحفل كلمة كل من المدير التنفيذي لشركة ألف للتعليم الأستاذ جيفري ألفونسو، وكلمة المستشار الأكاديمي لـ«ألف للتعليم» الأستاذة عائشة اليماحي، بالإضافة إلى فيديوهات مهداة لفائزين من قبل شخصيات، منها للدكتور عبد اللطيف الشامسي، مدير مجمع كليات التقنية العليا، وصفية الشحي، كاتبة وإعلامية، والدكتور مشعل القاسمي، الرئيس التنفيذي لـ«كابيتال هيلث».

كما تضمن الحفل مقاطع من فيديوهات المشاركين التي يعبرون فيها عن هدفهـــم من المشاركة في جائزة ألف للتعليــــــم، ودور «ألف» الرئيس والفعال في استمـــــرار تعلمهم عن بُعد، وشكرهم لقيادات الدولة الرشيــــدة ولألف للتعليـــم ومدارسهـــم.