اختتام «الأهداف العالمية» في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

اختتمت فعاليات ملتقى الأهداف العالمية، الذي استضافته أبوظبي في مقر Hub71، منصة التكنولوجيا العالمية الرائدة، وشهد تنظيم سلسلة من جلسات النقاش والحوارات المتعلقة بتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، والدور الحيوي الذي تقوم به أبوظبي في هذا السياق.

وتولى المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي تنظيم الملتقى، الذي عقد بالتزامن مع احتفال الجمعية العامة للأمم المتحدة بالذكرى السنوية الخامسة والسبعين لتأسيسها، وشاركت فيه عدد من الشخصيات البارزة من القطاعين العام والخاص في أبوظبي وشخصيات عالمية من قطاعات مختلفة بما في ذلك التكنولوجيا والإعلام والرعاية الصحية والفنون والثقافة وقطاع الأعمال والتمويل.

واحتفاء بعقد الملتقى، تمت إضاءة عدد من المعالم المعمارية في أبوظبي بشعارات الملتقى من أجل زيادة الوعي بأهداف التنمية المستدامة.

وقالت مريم عيد المهيري، المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي: «جاء تنظيم ملتقى الأهداف العالمية الذي أقيم على مدار الأسبوع بالتزامن مع اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة 2020، ليسلط الضوء على أهمية الابتكار في تقديم حلول رائدة ترتقي بالمجتمعات وتعالج قضاياهم تحقيقاً لأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وليؤكد أهمية تضافر الجهود وتعزيز التعاون بين كافة دول العالم من أجل الإنسانية».

وأضافت: «شهد عام 2020 العديد من التحديات، فكثير من المجتمعات اضطرت إلى الابتعاد عن أحبائهم وزملائهم، لذا أصبح تحقيق أهداف المنتدى ضرورة ملحة وأكثر أهمية من أي وقت مضى، ونفخر بنجاح استضافة أبوظبي لملتقى الأهداف العالمية الذي شهد نقاشات رائدة جمعت قادة الرأي والشخصيات المؤثرة لتبادل الخبرات والمعرفة حول أبرز القضايا والتحديات الراهنة التي يشهدها العالم بأسره».

وشاركت عدة جهات في أبوظبي، بالتنسيق مع المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي، في إنجاح فعاليات الملتقى الذي شمل عقد جلسات على مدار خمسة أيام.