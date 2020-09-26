«بيت الخير» تبدأ إنشاء وقف النهدة الجديد

سامي عبد الرؤوف (دبي)

بدأت «بيت الخير» أعمال الإنشاء لوقفها الجديد الذي يقام في منطقة النهدة الثانية بدبي، على أرض مساحتها 15 ألف قدم مربعة، منحة من سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالية، ويتكون من 10 أدوار و80 شقة، وطابق أرضي، وطابقي مواقف.

واطلع وفد من «بيت الخير» برئاسة مديرها العام، عابدين طاهر العوضي، على وضع أساسات وقف النهدة الجديد.

وأكد العوضي، أن «بيت الخير» كانت رائدة في التعامل مع مفهوم الوقف، لدعم أنشطتها الإنسانية لمساعدة الأسر المتعففة والفئات المستفيدة من برامجها ومشاريعها الخيرية المختلفة. وأشار إلى أن «بيت الخير» أصدرت سندات وقفية لتمويل وقف النهدة الجديد، حيث يشكل كل سند وقفي سهماً مسجلاً باسم صاحبه كمساهم في بناء الوقف، وتبلغ قيمة السهم 100 درهم أو 500 درهم، وللمحسن أن يشتري ما شاء من الأسهم.