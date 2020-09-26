«مساندة» تنجز صيانة 101 مدرسة في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

استكملت شركة أبوظبي للخدمات العامة «مساندة»، التابعة لـ«القابضة» ADQ، جميع أعمال الصيانة الصيفية لـ101 مدرسة في كل من أبوظبي والعين والظفرة، وذلك بتكلفة بلغت نحو 26.2 مليون درهم، مشيرة إلى أنها حرصت على الانتهاء من تهيئة ورفع جاهزية المدارس وإجراء كافة أعمال الصيانة المقررة لها، وفقاً للخطة المتبعة قبل بدء العام الدراسي الجديد 2020/‏‏‏2021.

ويأتي تنفيذ «مساندة» لأعمال صيانة المدارس وإعادة تأهيلها، في إطار الحرص على توفير بيئة تعليمية مثالية تحقق الكفاءة والرغبة لدى الطالب في التعلم، بجانب الهيئة التدريسية وفقاً لأرقى المستويات وأعلى المعايير العالمية، وبما يعزز تنشئة جيل واعٍ ومثقف.

من جانبه، أوضح المهندس هلال البلوشي، المدير التنفيذي لقطاع إدارة المرافق في شركة «مساندة» بالإنابة، أن أعمال الصيانة الصيفية تضمنت 35 مدرسة في أبوظبي بقيمة 7.2 مليون درهم، و47 مدرسة في منطقة العين بقيمة 12.2 مليون درهم، و19 مدرسة في منطقة الظفرة بقيمة 6.8 مليون درهم.

وفي ما يخص الصيانة الدورية، أفاد البلوشي بأن إجمالي عدد المدارس التي تشملها أعمال الصيانة الدورية طوال العام بلغ 115 مدرسة بتكلفة إجمالية بلغت نحو 16.2 مليون درهم، مقسمة كالتالي: 40 مدرسة في أبوظبي بتكلفة 6.8 مليون درهم، و52 مدرسة في منطقة العين بتكلفة 6.6 مليون درهم، و23 مدرسة في منطقة الظفرة بتكلفة 2.8 مليون درهم.

وأشار إلى أن الأعمال تضمنت إجراء صيانة وقائية لوحدات التكييف، واللوحات الكهربائية، وأجهزة الإنذار ومكافحة الحريق، وأجهزة الأمن والتحكم وكاميرات المراقبة، فضلاً عن أعمال الصيانة الدورية للمسابح ودورات المياه، وتنظيف خزانات المياه حسب اللوائح والاشتراطات المنصوص عليها، وصيانة المصاعد، إضافة إلى صيانة نظم إدارة المباني، والتحقق من ربطها مع كافة الأنظمة الأخرى مثل التكييف والإضاءة، وجميع الأعمال المتعلقة بالأمن والسلامة.

وتطرق البلوشي إلى أن شركة مساندة قامت ضمن مشروع دمج الحلقات بإعادة تأهيل 4 مدارس في أبوظبي بتكلفة تقدر بـ4.8 مليون درهم، ومدرسة في الظفرة بـ1.4 مليون درهم، كما نفذت أعمال إعادة تأهيل مدرسة الحنين بأبوظبي بتكلفة تبلغ نحو 1.9 مليون درهم، حيث تضمنت الأعمال إعادة تأهيل الصالة الرياضية، وغرفة الجوجيستو، ودورات المياه، وطلاء الجدران، وأصباغ داخلية وخارجية، وتركيب أرضيات مطاطية في ساحة المدرسة، واستبدال الأرضيات الخارجية (الباسكو).

وتطبق شركة «مساندة» برامج الصيانة الوقائية والتوقعية، واتباع عمليات التشغيل والصيانة بصورة صحيحة حسب معاييرSFG20، ورفع مستوى الكفاءات البشرية بالتأهيل والتدريب، وضمان مطابقة متطلبات ومعايير الأمن والسلامة، وفق معايير الاستدامة ومتطلبات المباني الخضراء التي تتبعها الشركة في كافة مشاريعها، وذلك بمواصفات عالمية تحاكي تطور المدرسة الإماراتية.

ويعتمد قطاع إدارة المرافق في «مساندة» خطة استراتيجية في عمليات الصيانة طوال العام تتضمن عدداً من الأهداف والأولويات، والتي تنبثق منها أهداف شركة مساندة للصيانة، ساعية عبرها إلى تحقيق رضا كافة الجهات المستفيد، وخفض المخاطر المتوقعة في عمليات التشغيل، والمحافظة الدائمة على كفاءة المعدات والتجهيزات والنظم، وضمان الحصول على أفضل أداء ممكن، والمساهمة في ترشيد استهلاك الطاقة (الماء والكهرباء)، وغيرها.

«سلامة الطفل»: كتيّب إرشادي للطلبة

أطلقت إدارة سلامة الطفل، التابعة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، كتيباً تفاعلياً إلكترونياً، تزامناً مع بدء العام الدراسي الجديد في الدولة، بهدف تثقيف الأسر والأطفال واليافعين، وتهيئتهم ذهنياً ونفسياً للعودة لمقاعد الدراسة، حيث وضعت حزمة من الإرشادات لضمان أعلى تدابير الوقاية والحماية، للحيلولة دون انتشار فيروس كورونا المستجد.