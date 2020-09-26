تعاون بين كليات التقنية و«تي ريتو مايوها» النيوزيلندية

أبوظبي (وام)

وقعت كليات التقنية العليا اتفاقية تعاون مع مؤسسة تي ريتو مايوها «Te Rito Maioha» النيوزيلندية، بهدف بناء شراكة استراتيجية بين الجانبين لتطوير برنامج بكالوريوس التربية تخصص التعليم للمرحلة المبكرة، نظراً لأهمية هذه المرحلة وتأثيرها في النمو المعرفي للطفل.

ويتعاون الجانبان على مستوى التبادل الطلابي والأبحاث التطبيقية حول التعليم المبكر وتبادل الخبرات التدريسية، بما يدعم التطوير المهني، وكذلك استثمار تقنيات التعليم عن بُعد في تعزيز فرص التعاون والشراكة وتبادل الخبرات.

وقع الاتفاقية، الدكتور عبداللطيف الشامسي مدير مجمع كليات التقنية العليا، وكاثي وولف الرئيس التنفيذي لمؤسسة تي ريتو مايوها «Te Rito Maioha»، وذلك في حفل افتراضي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد، بحضور ماثيو هوكينز سفير نيوزيلندا لدى الدولة ومسؤولين من الجانبين.

وتمثل مؤسسة «تي ريتو مايوها» مؤسسة ثنائية الثقافة، لديها التزام بتطوير تعليم الطفولة «التعليم المبكر» على المستوى العالمي، مستهدفة المعلمين وخدمات التعليم لهذه المرحلة.

وأكد الشامسي، أهمية هذا التعاون مع مؤسسة «تي ريتو مايوها» التعليمية العالمية والمتخصصة في مجال إعداد المعلمين لمرحلة التعليم المبكر على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا.

من جهته، أكد ماثيو هوكينز أهمية هذه الاتفاقية، التي تأتي تجسيداً للتعاون بين البلدين، وأشار إلى أن دولة الإمارات شريك مهم وأساسي لنيوزيلندا ومركز مهم للأعمال في المنطقة، كما أنه يقيم في دولة الإمارات نحو 5 آلاف نيوزيلندي.

ثقافة ولغة وهوية الإمارات

قالت كاثي وولف: مؤسسة «تي ريتو مايوها» تتشرف بهذا التعاون مع كليات التقنية العليا، ولدينا الكثير لنتشارك به ونقدمه نظراً لخبرتنا في مرحلة التعليم المبكر، ونحن كمؤسسة سوف نبذل جهدنا لفهم ثقافة ولغة وهوية دولة الإمارات، لما فيه من تحقيق للمنفعة للطلبة والأطفال وخلال السنوات الماضية، استثمرت مؤسسة تي ريتو مايوها بشكل كبير لتضمن توفير التعليم العالي أونلاين وبجودة عالية .وتشمل الاتفاقية التبادل الطلابي على مستوى «التعليم المبكر» بين البلدين، وتعزيز تجربة البحوث الطلابية على مستوى تعليم الطفولة المبكرة، عبر الاستفادة من إدارة الأبحاث في المؤسسة والمشاركة في المؤتمرات البحثية الهامة، ومنها مؤتمر الأبحاث الطلابية الذي سيعقد في كليات التقنية العليا بتاريخ 20 أبريل 2021.