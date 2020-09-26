606 آلاف فحص للعينات الغذائية والبيئية

آمنة الكتبي (دبي)

كشف أمين أحمد أمين، مدير إدارة مختبر دبي المركزي في بلدية دبي، عن أن عدد فحوص العينات الغذائية والبيئية بلغ 606 آلاف و866 فحصاً منذ بداية العام الجاري. وقال لـ«الاتحاد»: «كما بلغ عدد فحوص المواد الاستهلاكية 49 ألفاً و866 فحصاً من ضمنها فحص عينات المواد الاستهلاكية على اختلافها لضمان حماية المستهلك والحفاظ على سلامته، بالإضافة إلى عينات المعادن الثمينة والأحجار الكريمة للتأكّد من جودة مواصفات هذه الأحجار ونقاوة المعادن وصحة بيانات الدمغة».

وأكد أمين أن عدد خدمات فحص مواد البناء بلغ 264 ألفاً و465 فحصاً، موضحاً أن قسم مختبرات مواد البناء يوفر الفحوص الفيزيائيّة والميكانيكيّة والكيميائيّة والحراريّة واختبار مقاومة الحريق لعيّنات المواد الهندسية ومواد البنية التحتية والبناء، والمنتجات الإنشائية، بالإضافة إلى تحديد الخصائص الحرارية لمنتجات المباني الخضراء، وذلك للتأكّد من مطابقتها للمواصفات.

وقال: يجمع مختبر دبي المركزي التابع لبلدية دبي المختبرات المتعددة التابعة لبلدية دبي وهي: قسم مختبرات مواد البناء، قسم مختبرات الأغذية والبيئة، قسم مختبرات المواد الاستهلاكية والسلع، قسم مختبرات الطاقة المتجددة والكهروميكانيكية، وقسم تقييم المطابقة للمنتجات، بالإضافة إلى قسم مختبرات المقاييس، وقسم تطوير الأعمال والدعم، تحت مظلة واحدة لتطوير الخدمات المقدمة إلى المجتمع، وفق أفضل الممارسات.

وأضاف: «تهدف الإدارة لأن تكون أفضل مانح ثقة للمنتجات على المستوى العالمي، ما يسهم في تعزيز الرؤية المؤسسية للبلدية في بناء مدينة سعيدة ومستدامة، وصولاً إلى رؤية حكومة دبي في تسهيل تعاملات الأفراد والمصانع والشركات مع الدوائر الحكومية، والإسهام في ترسيخ دبي مركزاً اقتصادياً رائداً، وقد حظي المختبر بمكانة مرموقة إقليمياً وعالمياً». وقال أمين «كما طورت بلدية دبي ممثلة في مختبرات فحص المواد الاستهلاكية والسلع مواصفة داخلية للتأكد من جودة وسلامة وكفاءة الكمامات القماشية، تتضمن 15 اختباراً، وذلك في إطار سعيها إلى تعزيز الإجراءات الوقائية لمواجهة جائحة كورونا».

وأكد مدير إدارة مختبر دبي المركزي أن بلدية دبي بدأت بفحص الكمامات القماشية، منذ الشهر الماضي، وتم إعداد هذه المواصفة بناءً على أفضل الممارسات العالمية في كوريا الجنوبية وتايلاند والصين وفرنسا، حيث تعتبر هذا المواصفة الأولى من نوعها على مستوى الوطن العربي.

الاختبارات الخاصة بالسلامة

أشار أمين أحمد أمين إلى أن أهم الاختبارات الخاصة بالسلامة هي فحص الأس الهيدروجيني، وتحديد المعادن الثقيلة والفورمالديهاي، ونفاذية الهواء، وهو اختبار سهولة التنفس أثناء ارتداء الكمامة، واختبارات الجودة كفحص ثبات اللون للاحتكاك المبلل والجاف، إضافة إلى تحديد نسبة الانكماش والتمدد في أبعاد النسيج بعد الغسيل، وتحديد مقاومة النسيج للتوبير، ومرونة وقوة أربطة الكمامة، وفحص كفاءة مقاومة البكتيريا في حال الكمامات التي يتم تصنيعها من أنسجة معالجة، واختبار تأثير الغسل لأكثر من مرة، وفحص خاصية الامتصاص للقماش المستخدم كطبقة داخلية وخاصية العزل للقماش المستخدم كطبقة خارجية.