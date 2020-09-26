«المرأة العربية» تهنئ «الإماراتية»

القاهرة (وام)

هنأت الدكتورة فاديا كيوان، المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية، المرأة الإماراتية بالمرسوم بقانون اتحادي الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وينص على مساواة أجور النساء بالرجال في القطاع الخاص.

وقالت الدكتورة كيوان، أمس، إن هذه الخطوة تعكس دعم قيادة الدولة المتواصل للمرأة الإماراتية، مشيرة في هذا الصدد إلى قرار رفع نسبة تمثيل المرأة الإماراتية في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50%.

كما ثمنت المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية، دعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، المستمر للمرأة في دولة الإمارات، وفي المنطقة العربية.

وأكدت أن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك دائماً تبادر بالسعي لاتخاذ كل الخطوات التي تساعد المرأة الإماراتية والعربية بشكل عام للدخول في كل المجالات، والتمتع بحقوقها وممارسة مهامها أسوة بالرجل.