إنجاز تطوير الطـرق أمام مدينة شخبوط الطبية

أبوظبي (الاتحاد)

أنجزت بلدية مدينة أبوظبي بدائرة البلديات والنقل، وشركة أبوظبي للخدمات العامة «مساندة» التابعة لـ(القابضة‏ADQ‭)‬، ‬أعمال ‬مشروع ‬تطوير ‬الطرق ‬والتقاطعات ‬وتحسين ‬المظهر ‬العام ‬أمام ‬مدينة ‬الشيخ ‬شخبوط ‬الطبية، ‬بتكلفة ‬مالية ‬إجمالية ‬بلغت ‬34.330.545 ‬درهماً. وأوضحت بلدية مدينة أبوظبي أن المشروع الذي يقع في مكان حيوي «مدينة الشيخ شخبوط الطبية»، يهدف إلى تحسين المظهر الحضاري العام أمام المستشفى وتحسين الإنارة للطرق والممرات والأماكن العامة حول مدينة الشيخ شخبوط الطبية. كما يتضمن المشروع تحسين الحركة المرورية وأعمال التجميل الطبيعي وذلك بزراعة أشجار النخيل وأخرى متنوعة، وإنشاء مسطحات أعشاب زراعية خضراء ومسطحات حصوية بألوان متنوعة، وأعمال الري بنظام التحكم المركزي في المنطقة، بالإضافة إلى تأصيل دور البلدية في تعزيز جمالية ومكانة مدينة أبوظبي والارتقاء بالخدمات العامة المقدمة للجمهور.

من جانبها، أشارت شركة أبوظبي للخدمات العامة «مساندة» إلى أن أعمال المشروع شملت تطوير نحو 2 كم طرق، و5 دوارات وإنشاء مواقف للحافلات العامة وكبائن انتظار مكيفة للركاب في الأماكن المحيطة بمدينة الشيخ شخبوط الطبية.