«السلامـة الغذائية» تغلق كافيتريا بالشويب

أبوظبي ( الاتحاد)

أصدرت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية قراراً بالإغلاق الإداري بحق منشأة «كافيتريا النوارة» بمنطقة الشويب بالعين، والتي تحمل الرخصة التجارية رقم CN-1113189، وذلك لمخالفتها القانون رقم (2) لسنة 2008، في شأن الغذاء بإمارة أبوظبي والتشريعات الصادرة بموجبه، وكذلك لخطورتها على الصحة العامة.

وأوضحت الهيئة أن تقرير الرقابة الغذائية أفاد بأن قرار الإغلاق الإداري، جاء نتيجة ممارسة المنشأة نشاط البقالة دون الحصول على شهادة عدم ممانعة، وذلك بالمخالفة للقوانين والتشريعات الصادرة عن الهيئة، حيث يشترط القانون حصول المنشآت الغذائية على شهادة عدم ممانعة بمزاولة النشاط من هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وذلك حتى يتسنى للهيئة تطبيق اشتراطات السلامة الغذائية عليها، وضمان سلامة كافة المواد الغذائية، وعدم تعرضها لخطر التلوث وتهديد صحة المستهلكين.

وأشارت الهيئة، إلى قيام المفتشين بتوجيه صاحب المنشأة إلى ضرورة استيفاء اشتراطات عدم الممانعة والإجراءات الإلزامية لممارسة النشاط الغذائي، وعلى مدى خمسة أشهر تم تحرير سبع مخالفات، كان آخرها بتاريخ 15 سبتمبر الجاري، لكن لم يتم استيفاء الملاحظات، وبالتالي فقد تقرر أمر الإغلاق الإداري على أن يستمر لحين تصويب أوضاع المنشأة واستيفائها لجميع المتطلبات اللازمة لممارسة النشاط، وإزالة أسباب المخالفة.

كشف التجاوزات

لفتت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، إلى أن قرارات الإغلاق الإداري وكشف التجاوزات، تأتي في إطار الجهود التفتيشية الرامية لتعزيز منظومة السلامة الغذائية في إمارة أبوظبي، وتأكيد الدور الرقابي لضمان التزام كافة المنشآت باشتراطات السلامة الغذائية، موضحة أن جميع المنشآت باختلاف طبيعتها ومنتجاتها الغذائية تخضع للتفتيش الدوري من قبل مفتشي الهيئة للتأكد من تقيدها باشتراطات السلامة الغذائية، وناشدت الهيئة الجمهور بالتواصل معها، والإبلاغ عن أية مخالفات يتم رصدها في أية منشأة غذائية أو عند الشك في محتويات المادة الغذائية، من خلال الاتصال على الرقم المجاني لحكومة أبوظبي 800555، حتى يقوم مفتشو الهيئة باتخاذ الإجراء اللازم وصولاً إلى غذاء آمن وسليم لجميع أفراد المجتمع في إمارة أبوظبي.