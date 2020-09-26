طقس صحو بوجه عام

أبوظبي (وام)

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحوا بوجه عام، وتظهر بعض السحب شرقاً بعد الظهر، ورطبا ليلاً وصباح «الاثنين» على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع فرصة تشكل الضباب والضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً.

وحركة الرياح ..جنوبية شرقية - شمالية شرقية /‏ 18 - 30 كم/‏س، تصل إلى 38 كم/‏س أحياناً، ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط .. ويحدث المد الأول عند الساعة 12:03 والمد الثاني عند 21:46 والجزر الأول عند الساعة 15:52 والجزر الثاني عند الساعة 05:18 ، وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط .. ويحدث المد الأول عند 18:58 والمد الثاني عند الساعة 08:04 والجزر الأول عند الساعة 13:36 والجزر الثاني عند الساعة 01:20.