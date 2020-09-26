«الصحة» تبحث تعزيز الشراكة بين المصانع الوطنية والعالمية للدواء

دبي (الاتحاد)

دعت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، إلى أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الشركات العالمية للدواء والمصانع المحلية الوطنية، التي تتمتع بمعايير الجودة العالمية، وذلك في إطار حرص الوزارة على استشراف الفرص المستقبلية، ودعم سبل الاستثمار في قطاع الصناعات الدوائية، والاستفادة من الخبرات المتبادلة.

جاء ذلك، خلال الاجتماع التنسيقي، الذي عقدته وزارة الصحة ووقاية المجتمع مع مجموعة شركات البحث والتصنيع الصيدلاني في الخليج «فارماج»، في مقر ديوان الوزارة بدبي مؤخراً، برئاسة الدكتور أمين حسين الأميري وكيل وزارة الصحة المساعد لقطاع سياسة الصحة العامة والتراخيص، وحضره الدكتور مازن التاروتي رئيس مجموعة شركات البحث والتصنيع الصيدلاني في الخليج «فارماج».

ودعا الاجتماع إلى إيجاد أجندة محددة تمكن الشركات العالمية، من إنشاء مصانع لها على أرض الدولة أو عقد شراكات مع الشركات الوطنية لتوسيع نشاطاتها، والاستفادة من الخبرات المشتركة والعمل على إنتاج الأدوية التخصصية، استجابة للظرف الراهن بعد انتشار فيروس كوفيد 19، بهدف زيادة قاعدة التصنيع الدوائي، وتقليل تكاليفه وزيادة جودة وكفاءة المنتجات الدوائية.

وأكد الأميري، أن الوزارة عملت على إيجاد نوع من الشراكة بين الصناعات المحلية والصناعات العالمية، من خلال توفير البنية التحتية لصناعة الأدوية المبتكرة، ونجحت بدعم الحكومة في إيجاد 9 شراكات استراتيجية، تم التوقيع معها على اتفاقيات لصناعة (106) أصناف دوائية مبتكرة في الإمارات، لدعم دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.