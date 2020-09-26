تعاون بين «موارد دبي» ومايكروسوفت

دبي ( الاتحاد)

وقعت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، وشركة مايكروسوفت مذكرة تفاهم، تهدف لتمكين المواطنين الإماراتيين، وتعزيز مهارات موظفي حكومة دبي، وفقاً لاستراتيجية حكومة دبي التي تهدف إلى تأهيل موظفيها، وصقل مهاراتهم، وترسيخ خبراتهم في مختلف المجالات.

وجاءت المذكرة في إطار «برنامج ريادة» الخاص بإعداد وتمكين الكفاءات الفنية والسلوكية‏‭ ‬والمهنية ‬لدى ‬الموظف ‬الإماراتي، ‬من ‬خلال ‬تبادل ‬المعارف ‬والخبرات ‬بين ‬الجهات ‬الحكومية ‬والخاصة ‬داخل ‬الدولة ‬وخارجها ‬إن ‬لزم، ‬إذ ‬يتم ‬تبادل ‬الموظفين ‬المواطنين ‬مع ‬تلك ‬الجهات ‬لفترة ‬زمنية ‬محددة.

وقع المذكرة، عبد الله علي بن زايد الفلاسي مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، وسيد حشيش المدير العام الإقليمي لشركة مايكروسوفت في الإمارات، حيث تم التوقيع عن بُعد من خلال تقنية ميكروسوفت تيم ( ‏Microsoft‭ ‬Teams)‬.