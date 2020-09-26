إحباط ترويج 9 كيلو جرامات «كريستال وحشيش»

دبي (الاتحاد)

أحبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشرطة دبي، بالتنسيق والتعاون مع جمارك دبي، محاولة حيازة وترويج مجموعة من الأشخاص من دولةٍ مجاورة لكمية 9 كيلو جرامات من المخدرات ( 8 كيلو جرامات كريستال، وكيلو جرام حشيش )، وذلك وفقاً لمعلومات وردت عن رصد تحرك مشبوه، أسفر عن وضع خطة محكمة لضبط المجموعة وبحوزتها كمية المخدرات.

وقال العميد عيد محمد ثاني حارب، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات: إن معلومات موثوقة المصدر وردت من جمارك دبي بقيام رجلين من جنسية إحدى الدول المجاورة بتسليم كمية من المخدرات لرجل ثالث من نفس الجنسية في أحد موانئ دبي، وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية، وإصدار إذن من النيابة العامة بدبي بضبط وتفتيش المذكورين، إضافة لتفتيش وسيلتهما البحرية المتمثلة بمركب خشبي (لنش)، وتفتيش مقر سكنهما، تم وضع خطة مُحكمة بالتعاون والتنسيق مع جمارك دبي، يتم بموجبها زرع أحد عناصر الشرطة متخفياً، ليتولى التنسيق بين المتهمين والشخص الثالث المُقيم بالإمارة، وقد نجحت الخطة بعد عملية مراقبة وتحر، حيث التقى عنصر الشرطة بالمتهمين ليسلّماه الكمية المتفق عليها وهي 8 كيلو جرامات من مادة الكريستال مخبأة بأسفل صندوقين يحتويان على خضراوات، تمت مداهمتهما متلبسين بالجرم، وعند سؤالهما عن مصدر الكمية أفادا بأنها قادمة من إحدى الدول المجاورة، بغرض تسليمها للمتهم الثالث مقابل 2000 درهم.

وأضاف بأن الفرقة المتخصصة واصلت عملها بغرض الإيقاع بالمتهم الثالث متلبساً بجرمه، حيث تم التواصل معه لتأكيد موعد ومكان التسليم، وحين وصوله ومراقبته من قبل عناصر الشرطة، قام العنصر بفتح الصندوقين للتأكد من الكمية، لتتم مداهمته والقبض عليه، وعند اقتياده لمحل سكنه، تبين أن بحوزته 1045.58 جرام من مادة الحشيش مخبأة بلفافة ورقية، وعليه تم توجيه تهمة جلب وحيازة المؤثرات العقلية، وترويجها للمتهم الأول والثاني، فيما تم توجيه تهمة حيازة المؤثرات العقلية وترويجها للمتهم الثالث.