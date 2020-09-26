تخفيض النقاط المرورية «عن بُعد» بشرطة الشارقة

الشارقة (الاتحاد)

دشنت القيادة العامة لشرطة الشارقة، خدمة تخفيض النقاط المرورية على موقعها الإلكتروني، بالتعاون مع معهد الشارقة للسياقة الشريك الاستراتيجي، بهدف تسهيل الإجراءات وتقليل الوقت والجهد على المراجعين، وتمكينهم من استخدام خدمات الشرطة عن بُعد.

وشهد مراسم تدشين الخدمة، العميد دكتور أحمد سعيد الناعور مدير عام العمليات المركزية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، وطارق آل علي مدير معهد الشارقة للسياقة، والعقيد ناصر سعيد بن عفصان مدير إدارة الخدمات الإلكترونية والاتصالات، والمقدم خالد الكي مدير إدارة ترخيص الآليات والسائقين، ونائبه المقدم ماجد محمد النعيمي، والمقدم راشد أحمد الفردان رئيس قسم ترخيص السائقين.