4 دقائق «زمن الوصول» لحريق في أم القيوين

سعيد أحمد (أم القيوين)

سيطرت فرق الدفاع المدني بأم القيوين على حريق اندلع في مصنع إسفنج في منطقة صناعية أم الثعوب، في زمن قياسي، لم يسفر عن إصابات أو وفيات.

وأفاد العقيد الدكتور سالم حمد بن حمضة، مدير إدارة الدفاع المدني بأم القيوين، أن غرفة العمليات تلقت بلاغاً عند الساعة 12:05 ظهر أمس، يفيد بوقوع حريق في أحد المصانع، وعلى الفور انتقلت فرق الإطفاء والإنقاذ من 4 مراكز بالإمارة، بالإضافة إلى سيارات الشرطة والإسعاف الوطني إلى موقع الحادث، وتم إخلاء المنطقة والسيطرة على النيران قبل انتقالها إلى المستودعات المجاورة.

وأضاف أن الفرق وصلت خلال 4 دقائق، وتعاملت مع الحريق باحترافية، واستطاعت أن تجنب بقية المستودعات والمنشآت المجاورة للحادث، من خسائر كبيرة في الممتلكات، لافتاً إلى أنه تم تبريد الموقع وتسليمه للجهات المختصة، لاستكمال بقية الإجراءات اللازمة لمعرفة أسباب الحريق.