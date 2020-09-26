ابن علوان يتفقد «وادي نقب»

رأس الخيمة (الاتحاد)

تفقد اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي، قائد عام شرطة رأس الخيمة رئيس فريق الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي، سير العمل في مشروع إنشاء السد في منطقة وادي نقب وأعمال مشروع الخزان المائي، الذي تنفذه دائرة الخدمات العامة بالإمارة.

جاء ذلك، بحضور المهندس أحمد الحمادي مدير عام الدائرة، ومنذر بن شكر الزعابي مدير عام دائرة البلدية في رأس الخيمة، وفلاح محمد الحرش مدير فريق الطوارئ والأزمات والكوارث برأس الخيمة، والمهندس راشد المهيري مدير المنطقة الشمالية في وزارة الطاقة والبنية التحتية.