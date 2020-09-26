شرطة دبي تتكفل بسكن وعلاج سائحة آسيوية تقطّعت بها السبل بسبب "كورونا"

تكفّل مركز شرطة البرشاء بمساعدة سائحة من الجنسية الآسيوية في العودة إلى موطنها بعدما تقطعت بها السبل بسبب جائحة كورونا "كوفيد 19".

وأوضح العميد عبد الرحيم بن شفيع، مدير مركز شرطة البرشاء، أن إحدى دوريات المركز في منطقة الاختصاص وأثناء مرورها في المنطقة، لاحظ أفرادها امرأة تبدو عليها علامات التعب والإعياء، فاصطحبوها إلى المركز، وتم على الفور التنسيق مع مكتب التواصل مع الضحية في المركز بهدف مساعدتها ومساندتها معنوياً ونفسياً.

وقال إن السائحة ونتيجة للأزمة العالمية، تقطعت بها السبل بعد وصولها بتأشيرة سياحية قبل بدء جائحة "كورونا"، ونتيجة لإغلاق المطارات لفترة من الزمن والحظر الموجود في العديد من الدول لم تتمكن من العودة إلى موطنها.

وأضاف أن مكتب التواصل مع الضحية حرص على تلقيها العلاج في إحدى المستشفيات بدبي، وبعد تحسن حالتها الصحية، تكفل المركز بحجز غرفة فندقية لها في منطقة الاختصاص إلى حين توفر فرصة لإعادتها إلى موطنها، وقبل مغادرتها بـ 48 ساعة، أُجري لها فحص "كورونا" بالتعاون مع إحدى المستشفيات في منطقة الاختصاص، وبعد ظهور نتيجتها، قام مكتب التواصل مع الضحية باصطحابها إلى المطار وإنهاء إجراءات سفرها.

وأكد العميد عبد الرحيم بن شفيع، أن مساعدة السائحة الآسيوية يأتي في إطار توجيهات معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، ومتابعة اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، بهدف تعزيز دور القيادة العامة لشرطة دبي الأمني والمجتمعي، وترسيخاً للقيم النبيلة وتعزيزاً للروح الإنسانية بين أفراد المجتمع، كما أنها تأتي أيضاً ضمن قصص نجاح خط الدفاع الأول في القيادة العامة لشرطة دبي.

وأشاد بجهود أفراد الدورية وحسهم الأمني، الذي أدى إلى مساعدة السائحة الآسيوية، مثمناً أداءهم المتميز الذي ترك سمعة طيبة لشرطة دبي لدى الجمهور، كما توجه بالشكر إلى خط الدفاع الأول تقديراً لتفانيهم في إنجاز مهامهم الميدانية في حماية المجتمع من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

من جانبها، توجهت السائحة الآسيوية بالشكر والعرفان للقيادة العامة لشرطة دبي ممثلة في مركز شرطة البرشاء، على جهودهم وحسن رعايتهم لها ومساعدتها في العودة إلى موطنها.



