محادثات إماراتية دنماركية لتعزيز التعاون

التقى معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، مع معالي جيب كوفود وزير خارجية مملكة الدنمارك، وتمحورت المباحثات حول العلاقات الثنائية وسبل تطويرها، كما بحثا التطورات الإقليمية وتداعياتها.

وبحث معالي الدكتور أنور قرقاش مع كوفود، خلال لقائهما اليوم، التعاون المشترك بين دولة الإمارات ومملكة الدنمارك وجهود تنمية علاقات الصداقة وتطويرها في العديد من المجالات، إلى جانب المستجدات على المستويين الإقليمي والدولي. وأعرب وزير خارجية الدنمارك عن ترحيب بلاده بمعاهدة السلام بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل وأثرها الإيجابي على المنطقة. من جانبه، أشار معالي الدكتور أنور قرقاش إلى أن خيار السلام خيار استراتيجي عربي يقوم على حل الدولتين، وأنّ الإمارات تمكنت عبر قرارها السيادي من وقف ضم أراضٍ فلسطينية وهي تسعى عبر هذه المعاهدة إلى فتح صفحة جديدة في المنطقة. وأكد أن هذه المعاهدة لا تستهدف أية جهة كانت ولكنها خيار استراتيجي سيعود على الإمارات والمنطقة بالخير والاستقرار والازدهار.

كما استعرض معاليه مع وزير خارجية الدنمارك سبل التعاون الثنائي بين دولة الإمارات والدنمارك في مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19".

وثمن الدكتور أنور قرقاش الدور الدنماركي في العملية الأوروبية لضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز.



