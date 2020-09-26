معالم دبي تضيء بألوان العلم السعودي احتفالاً باليوم الوطني للمملكة

أضاءت دبي مجموعة من أبرز معالمها مثل فندق "برج العرب" و"برواز دبي" وعرض "تخيّل" في "دبي فستيفال سيتي" بألوان العلم السعودي احتفالا باليوم الوطني التسعين للمملكة العربية السعودية.

وتابع المواطنون السعوديون المقيمون في الدولة وسكان دبي وزوارها العروض المذهلة التي أعلنت انطلاق سلسلة من الفعاليات الترويجية والعائلية المتميزة بهذه المناسبة الوطنية والتي تستمر حتى اليوم احتفاء بالعلاقات الأخوية الوثيقة التي تجمع بين الإمارات والسعودية.

واستمتع زوار فندق "برج العرب" الشهير من فئة سبع النجوم في منطقة جميرا بمشاهدة الإضاءة باللون الأخضر الساحر احتفالا بهذه المناسبة في عرض رائع استمر من غروب الشمس وحتى منتصف الليل.

كما أضيء "برواز دبي" بألوان العلم السعودي احتفالا بهذه المناسبة .. فيما شهد زوّار "فستيفال باي" في "دبي فستيفال سيتي مول" عودة عرض "تخيّل" الحائز على عدة جوائز بعد ستة أشهر من عمليّات التجديد بعرضين مذهلين في تمام الساعة 7:40 مساء و8:30 مساء حيث تميز العرضان بمزيج من عروض النوافير الراقصة وإسقاطات الليزر الملونة وموسيقى النشيد الوطني للمملكة العربية السعودية الشقيقة بالإضافة إلى مجموعة من الأغاني العربية.