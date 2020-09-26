إغلاق 3 مطاعم في عجمان لمخالفتها الإجراءات الاحترازية

أغلق فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة عجمان ثلاثة مطاعم في الإمارة لعدم الالتزامها بشروط الصحة العامة، ومخالفة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتبعها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19..

وقال العميد خالد محمد النعيمي نائب مدير عام العمليات الشرطية بشرطة عجمان إن إغلاق المطاعم الثلاث جاء من خلال متابعة المنشآت التجارية والاقتصادية في الالتزام بالتعليمات الصادرة حول الإجراءات الاحترازية المتبعة للحماية والحد من انتشار فيروس كورونا، حيث ثبت مخالفة هذه المطاعم للإجراءات الاحترازية والوقائية، إضافة إلى عدم التقيد بشروط الصحة العامة فتم مخالفتها وإغلاقها مؤقتاً لحين التأكد من التزامها بالمعاير والاشتراطات المحددة لاستئناف العمل بصورة صحية وآمنة.

ودعا فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بعجمان إلى متابعة التزام كافة المنشآت في إمارة عجمان بالإجراءات الاحترازية والوقائية والمحافظة على اشتراطات الصحة العامة، مع التأكيد أن جهات الاختصاص لن تتهاون مع كل من لا يلتزم بالاشتراطات والإجراءات المحددة، متمنياً الصحة والسلامة للجميع.