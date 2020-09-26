شرطة أبوظبي تمنع سير الحافلات والشاحنات والمركبات الثقيلة أثناء الضباب

قررت شرطة أبوظبي إيقاف حركة سير الشاحنات والمركبات الثقيلة والحافلات على طرق إمارة أبوظبي الداخلية والخارجية أثناء تشكل الضباب لحين وضوح الرؤية.

وأوضحت ان هذا الإجراء يسهم في تعزيز السلامة المرورية وذلك حفاظاً على سلامة الجميع لتجنب وقوع الحوادث ضمن نطاق الأولوية الاستراتيجية لجعل الطرق أكثر أمناً.

وحثت سائقي المركبات الثقيلة والشاحنات والحافلات على الالتزام بقرار منع سير هذه الفئة من المركبات أثناء الضباب وتعزيز الإجراءات الوقائية لتجنب وقوع الحوادث في مثل هذه الظروف الجوية.

وذكرت انها ستقوم بمخالفة ‏الشاحنات والمركبات الثقيلة والحافلات المتحركة على الطرقات أثناء تشكل الضباب بالغرامة المالية وقدرها 500 درهم و4 نقاط مرورية حسب القرار الوزاري رقم 178 لسنة 2017 بشأن قواعد واجراءات الضبط المروري وفق المادة رقم 104 "السير في أوقات الضباب بالمخالفة لتعليمات الجهة المعنية".