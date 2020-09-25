«المسؤولية المجتمعية» في ندوة «افتراضية» بمركز محمد بن خالد الثقافي

العين (وام)

نظم مركز الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافي ندوة افتراضية بمناسبة اليوم العالمي للمسؤولية المجتمعية الذي يصادف 25 سبتمبر من كل عام، بحضور الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية.

وسلطت الندوة الافتراضية التي قدمتها موزة القبيسي، مستشار ثقافي، الضوء على تجربة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، وما تقدمه من خدمات مجتمعية وثقافية وتعليمية إحساساً بمسؤوليتها المجتمعية.

وأكدت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، أهمية المسؤولية المجتمعية ودورها الفعال والإيجابي، مشيرة إلى أن المسؤولية المجتمعية هي واجب على كل إنسان، فالمجتمع هو نسيج متداخل من أفراد متشابكين إنسانياً ومعرفياً وثقافياً، وحركة المجتمع تظل نتاجاً لحركة الأفراد المتناغمة فيه، والتي كلما كانت متناسقة ومتسقة كان المجتمع ناجحاً في تحقيق الاستقرار والأمن المجتمعي.

وقالت «نحن في مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، حريصون على أداء دورنا الحقيقي في خدمة المجتمع من منطلق إيماننا بأهمية المسؤولية المجتمعية، واستطعنا أن نكون عنصراً فاعلاً في تحقيق المعرفة والحراك المجتمعي الداعم لتوجيهات قيادتنا الرشيدة في بناء مستقبل دولة الإمارات».

وتناولت موزة القبيسي، خلال الندوة، تعريف المسؤولية المجتمعية باعتبارها نظرية أخلاقية، وعرضت قصة نجاح مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان في هذا الشأن، ودورها في ترسيخ مفهوم العمل التطوعي باستثمار المسؤولية المجتمعية، وتقديم حزمة من العطاءات في المجالات كافة.

من جانبهم، أعرب الحضور عن شكرهم للشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان على هذه الندوة، وأثنوا على الدور الكبير الذي تقدمه مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية في مجال المسؤولية المجتمعية.