الإمارات واليونان نحو شراكة استراتيجية

أثينا (وام)

استقبل معالي كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء اليونان، سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، والوفد المرافق له، بحضور معالي نيكوس دندياس، وزير خارجية اليونان.

جرى خلال اللقاء بحث علاقات الصداقة والتعاون المشترك بين دولة الإمارات وجمهورية اليونان، والسبل الكفيلة بتعزيزها، وتطوير أوجه التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في العديد من المجالات، ومنها القطاع الصحي، بالإضافة إلى العلوم والتكنولوجيا والأمن الغذائي والمائي والطاقة المتجددة والنفط.

وبحث الجانبان تطورات الأوضاع في منطقة شرق البحر المتوسط، وعدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ومنها ليبيا وإيران.

واستعرضا تطورات جائحة فيروس كورونا، وسبل مواجهة تداعياته، إضافة لدعم الجهود العالمية للتوصل إلى لقاح للمرض.

عبدالله بن زايد خلال مباحثاته مع وزير خارجية اليونان

كما استعرضا معاهدة السلام بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل، ودورها في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكدا تميز العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين وقيادتيهما، والعمل المشترك من أجل تأسيس شراكة استراتيجية، وتعزيز التعاون في المجالات كافة.

ونقل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتمنيات سموهم لجمهورية اليونان الصديقة المزيد من التقدم والازدهار.

من جانبه، حمّل معالي كيرياكوس ميتسوتاكيس، سموه تحياته إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وتمنياته لدولة الإمارات المزيد من التطور والازدهار.

وأكد سموه أهمية علاقات الصداقة التاريخية الإماراتية اليونانية، مؤكداً تطلع دولة الإمارات إلى تعزيزها وتنمية أوجه التعاون المشترك في المجالات كافة، بما يلبي تطلعات قيادتي البلدين، ويعود بالخير على شعبيهما.

إلى ذلك، أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أن قيادتي الإمارات واليونان تطمحان لتأسيس شراكة استراتيجية قائمة على أسس صلبة وراسخة من الصداقة والاحترام المتبادل.

وقال سموه في بيان مشترك عقب لقائه معالي نيكوس دندياس، وزير خارجية اليونان: «أشكر معالي نيكوس دندياس على المباحثات المثمرة والبناءة التي أجريناها، حيث كانت فرصة لتبادل وجهات النظر حول العديد من مجالات التعاون الثنائية بين بلدينا الصديقين، إضافة إلى التركيز على القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك».

وذكر سموه «إن عقد هذه المحادثات بانتظام يعزز العلاقات بين بلدينا التي استثمرنا فيها الكثير من الوقت والجهد خلال السنوات الماضية، ومن خلال الحوار نحن قادرون على كسب مستوى أعمق من التفاهم المتبادل والذي يصب في مصلحة تعزيز علاقاتنا الثنائية في المستويات كافة». وقال سموه: علاقاتنا بدأت منذ عام 1975، وخلال هذه السنوات تم الكثير، وسعت الإمارات إلى تعزيز العلاقات مع اليونان لتكون مصدراً للاستقرار والنمو بالمنطقة، وشهدت علاقاتنا الثنائية تطوراً وازدهاراً بجميع المجالات، منها الاقتصادية والسياسية والعسكرية والثقافية والحوكمة الرقمية والأمن الغذائي».

وأضاف سموه: «بذل البلدان جهوداً كبيرة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية، ما انعكس إيجاباً على مستوى التبادل التجاري، حيث بلغ حجم التجارة غير النفطية العام الماضي 450 مليون دولار، وتود بلادي بأن ترى المزيد من العمل في هذا المجال لتضخيم وتعظيم هذه الأرقام».

عبدالله بن زايد ونيكوس دندياس خلال لقائهما في أثينا

وأكد سموه «إن علاقتنا مع اليونان لا تقتصر على المجال الاقتصادي، بل تشهد نمواً كبيراً في العلاقات بين شعبي البلدين، ووصل عدد الزوار اليونانيين إلى دولة الإمارات في عام 2019 إلى ما يزيد على 24 ألف مواطن يوناني».

وأضاف: «يقيم في الدولة 4 آلاف مواطن يوناني يساهمون في دعم العملية التنموية والاقتصادية والاجتماعية في بلدهم الثاني الإمارات، كما يدعم قطاع الطيران هذا العدد المتزايد من المقيمين والسياح الزائرين بين بلدينا والذي كان يشمل 14 رحلة أسبوعية قبل تفشي (كوفيد-19)، ونتطلع خلال الأشهر القليلة القادمة إلى أن نستطيع التغلب معاً كبلدين وكمجتمع دولي على تحدي (كورونا)».

وقال سموه: «هناك العديد من المشاريع الثقافية المشتركة بين البلدين والتي تعكس مستوى الازدهار الذي وصلا إليه في المجال الثقافي والتعليمي على مستوى الشباب».. ونوه سموه إلى أن أكثر من 640 مواطناً يونانياً يقيمون في الدولة وملتحقون بمدارسها وجامعاتها ومعاهدها، فيما وصل عدد المبتعثين الإماراتيين في الجامعات اليونانية إلى أكثر من 100 مبتعث، حيث ساعدت هذه الجهود الثقافية والتعليمية على تعزيز الانفتاح والتفاهم الثقافي بين البلدين». وأشار سموه إلى أن النجاحات التي وصلت إليها الإمارات ما كانت لتتحقق دون وجود مجتمع منفتح ومتسامح ومتعايش، كما نتطلع إلى تحقيق هذه القيم المشتركة من خلال مشاركة يونانية قوية في معرض إكسبو 2020 دبي الذي تستضيفه الدولة العام القادم، ونتوجه بالشكر إلى أصدقائنا في اليونان وجميع دول العالم على دعم المعرض ونتطلع إلى أن يكون تجمعاً نحو المزيد من التعاون الدولي والمزيد من الطموح بعد الخروج من الجائحة.

وقال سموه: «إضافة إلى تعاوننا الثنائي المتنامي، فإن البلدين تعتبران التهديد الذي يشكله التطرف أمراً مقلقاً إلى أقصى الحدود، ونحن في الإمارات نتخذ موقفاً حازماً يتمثل في أنه لا يمكن التوصل إلى حل وسط مع الجماعات أو الأفراد الداعمين للتطرف والإرهاب أو الذين يبررون ذلك، وتلعب دولة الإمارات دوراً محورياً في مكافحة هذه الآفة، ونتطلع لأن يكون لنا شركاء حول العالم يعملون معاً وسوياً لمواجهة هذا الخطر الدولي».

عبدالله بن زايد متحدثاً إلى نظيره اليوناني قبيل المباحثات التي جرت في أثينا

وأكد سموه أن السعي لضمان السلام للمنطقة ولتحقيق الاستقرار الإقليمي هو أمر مشترك بين الإمارات واليونان، مما يستوجب التعاون الوثيق بين بلدينا لمعالجة النزاعات في المنطقة، وتقدر الإمارات مشاركة اليونان الإيجابية في دعم السلم والاستقرار في المنطقة.

وأضاف سموه «كما نرى أن السياسات الخارجية التوسعية لدول في منطقتنا ومجاورة تشكل مصدراً مستمراً لعدم الاستقرار في المنطقة».

وقال سموه «أود أن أؤكد أن طموح قيادتي بلدينا لتأسيس شراكة استراتيجية قائمة على أسس صلبة وراسخة من الصداقة والاحترام المتبادل الذي يمكّن كلا الطرفين من تحقيق النمو، حيث يمكن أن تتوسع هذه الشراكة في مجموعة من القطاعات المختلفة مثل التكنولوجيا والسياحة والتعليم والرعاية الصحية والخدمات والأمن الغذائي».

وأضاف سموه «مرة أخرى أشكر معالي نيكوس دندياس وفريق عمله في وزارة الخارجية والسفارة اليونانية في أبوظبي على جهودهم لإنجاح هذا اللقاء، وآمل أن تتاح لي فرصة لزيارة بلدكم مرات قادمة في المستقبل، وأتطلع لاستقبال معاليك في بلدك الثاني الإمارات، وأتمنى لكم ولشعبكم الصحة والأمان، وأن نستمر بالعمل في هذه الظروف الصحية الصعبة لخدمة شعوبنا بمزيد من الجهد والعلم والمثابرة».

مباحثات

كان سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، التقى في أثينا معالي نيكوس دندياس، وزير خارجية جمهورية اليونان.

وجرى خلال اللقاء، بحث علاقات الصداقة والتعاون المشترك بين البلدين الصديقين في عدد من المجالات، ومنها الاقتصادية والتجارية والثقافية والتكنولوجية والعلوم والدفاع والأمن الغذائي.

نيكوس دندياس

وناقش سموه ومعالي وزير الخارجية اليوناني، تطورات الأوضاع في منطقة شرق البحر المتوسط، وسبل تعزيز الأمن والاستقرار بها، بالإضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، ومنها ليبيا واليمن وإيران. واستعرض الجانبان تطورات جائحة فيروس كورونا، وجهود البلدين لمواجهة تداعياته. وأشاد معالي وزير الخارجية اليوناني بمعاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل، ودورها في تحقيق الاستقرار بالمنطقة. وتوجه سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بالشكر إلى معاليه، مشيداً بجهود جمهورية اليونان الصديقة في تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة والعالم.

كما توجه معالي وزير خارجية اليونان بتهنئة الإمارات، قيادة وحكومة وشعباً، بمناسبة نجاح إطلاق «مسبار الأمل» إلى كوكب المريخ، وتشغيل محطة براكة للطاقة النووية السلمية، مشيداً بالمكانة الرائدة التي تحظى بها الدولة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وأشاد معاليه بالعلاقات الثنائية المتميزة مع الإمارات وبالتعاون بين البلدين في مختلف المجالات ومنها المجال الدفاعي.

كما ثمن معاليه الدعم الذي قدمته الدولة لبلاده لمساعدتها على مواجهة تداعيات جائحة كورونا.

حضر اللقاء، عمر سيف غباش، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الثقافية.