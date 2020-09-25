الإمارات ترحب بدعوة «اجتماع عمّان» لإعادة الأمل لعملية السلام

أبوظبي (الاتحاد)

رحب معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، بدعوة «اجتماع عمّان»، الذي عقده وزراء خارجية مصر والأردن وفرنسا وألمانيا، في العاصمة الأردنية أمس الأول، إلى إعادة الأمل لعملية السلام عبر مفاوضات مباشرة وجادة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وقال معاليه في تغريدة بحسابه الرسمي على موقع «تويتر»: «كل الترحيب بدعوة اجتماع عمّان، والذي ضم الأردن ومصر وفرنسا وألمانيا إلى إعادة الأمل لعملية السلام عبر مفاوضات مباشرة وجادة».

وأضاف معاليه: «إن التوجهات الواقعية والعملية هي التي ستثمر وتبني على الرغبة الحقيقية للوصول إلى حلول مستدامة، وهذه القراءة الواقعية هي في صلب الموقف الإماراتي».

ومن جانبهم، أكد وزراء الدول الأربع، في بيان، أن «إنهاء الجمود في مفاوضات السلام وإيجاد آفاق سياسية، وإعادة الأمل عبر مفاوضات جادة يجب أن تكون أولوية». وحضوا الإسرائيليين والفلسطينيين على «استئناف مفاوضات جادة وفاعلة على أساس القانون الدولي والمرجعيات المتفق عليها.

وأكدوا أهمية أن تسهم اتفاقات السلام بين الدول العربية وإسرائيل، بما فيها «معاهدة السلام» و«إعلان تأييد السلام»، الموقعان مؤخراً، بين الإمارات والبحرين مع إسرائيل، في حل الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي، على أساس حل الدولتين.

ومن جانبه، حث وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، الذي حضر الاجتماع عن بُعد، على إجراء محادثات مباشرة بين إسرائيل والفلسطينيين لحل الصراع في الشرق الأوسط الممتد عبر عقود.

وفي أعقاب مشاورات مع نظرائه من الأردن ومصر وفرنسا، قال الوزير الألماني: «إن معاهدتي السلام بين إسرائيل وكل من البحرين والإمارات أظهرتا أن التعايش السلمي في المنطقة ممكن، كما أظهرتا أيضاً مدى الإمكانيات التي يمكن أن تقدمها مثل هذه الاتفاقيات للناس في البلاد المشاركة».

وتابع ماس أن هذا الأمر ينطبق على الإسرائيليين والفلسطينيين بصورة خاصة للغاية.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع: «على الإسرائيليين والفلسطينيين استئناف المفاوضات وبسرعة».

ومن جانبه، قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي: «جميعنا قلقون من حال الانسداد السياسي في المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، وندرك أنه لا بد من تحقيق تقدم نحو السلام الشامل والعادل».

وأما وزير خارجية مصر سامح شكري قال: «نحاول إيجاد الوسائل لدفع عملية السلام وتقريب وجهات النظر وفتح قنوات اتصال بين طرفي الصراع».