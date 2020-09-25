تعاون بين «جافزا» و«دافزا» و«الغرف التجارية» الإسرائيلية

دبي (الاتحاد)

أبرمت المنطقة الحرة لجبل علي «جافزا» واتحاد غرف التجارة الإسرائيلية اتفاقية استراتيجية ضمن جهودهما لدعم قطاع الأعمال وتشجيع التعاون الاقتصادي، فيما أعلنت سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي «دافزا»، عن توقيع مذكرة تفاهم مع اتحاد الغرف التجارية الإسرائيلية لتحديد أطر التعاون الثنائي بين الجانبين، في مجال تشجيع ودعم الشركات في تأسيس أعمالها والاستفادة من الفرص التجارية والاستثمارية التي توفرها دولة الإمارات وإمارة دبي.

وبموجب الاتفاقية بين «جافزا» واتحاد غرف التجارة الإسرائيلية، سيبذل الجانبان جهوداً حثيثة لتأسيس التواصل وبناء شراكات جديدة لتعزيز العلاقات التجارية، كما سيتبادل الجانبان البيانات التي من شأنها أن تخدم العلاقات الاقتصادية بما في ذلك المعلومات حول اللوائح والقوانين وخطط الأعمال والفرص المتعلقة بالتخطيط الاقتصادي.

وأكد سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية أهمية الاتفاقية، وقال: «فتحت التطورات الأخيرة والاتفاقيات الثنائية بين دولة الإمارات وإسرائيل آفاقاً جديدة ضمن طيف واسع من القطاعات، ورحب بهذه الخطوة الكبيرة التي ستوفر فرص نمو غير محدودة، حيث يمثل تأسيس علاقات مباشرة بين قوتين اقتصاديتين حيويتين ومتطورتين في منطقة الشرق الأوسط بالتأكيد قوة دافعة للنمو الاقتصادي.

وتعمل «دافزا»، من خلال المذكرة التي تم توقيعها في حفل افتراضي أقيم عن بُعد، على الترويج لإمارة دبي بوصفها مركزاً تجارياً عالمياً وبيئة أعمال حيوية للشركات الإسرائيلية، بهدف تعريفهم بطبيعة الأعمال والفرص الاستثمارية التي يمكنها الاستفادة منها عبر عدد من الفعاليات التي سيجري تنظيمها بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية الإسرائيلية، مثل الندوات عن بُعد والجولات الافتراضية للتعرف على آلية تسجيل الشركات في المنطقة الحرة بمطار دبي.

ومن جانبه، سيعمل اتحاد الغرف التجارية الإسرائيلية على تشجيع الشركات للمشاركة في هذه الفعاليات وتزويدها بالمعلومات المطلوبة التي تهدف إلى الترويج لـ«دافزا» بوصفها موقعاً مثالياً لنمو الأعمال على المستوى العالمي ولإمارة دبي باعتبارها منصة لتمكين الشركات الإسرائيلية من التوسع والوصول إلى أسواق مهمة للمستهلكين على المستوى الإقليمي.

وتوفر «دافزا» لشركات اتحاد الغرف التجارية الإسرائيلية عروضاً تحفيزية لتأسيس الأعمال وخدمات متكاملة، إضافة إلى إمكانية الوصول إلى منظومة الشركات الناشئة العاملة في مجال التكنولوجيا التي تحتضنها، وإلى المنطقة الحرة المتخصصة في التجارة الإلكترونية «دبي كوميرسيتي» التي تفتح أمام الشركات فرص الوصول إلى منظومة التجارة الإلكترونية المتميزة في الإمارة بحوافز تنافسية. وإضافة إلى ذلك، سيتعاون الطرفان في مجال تبادل المعلومات والخبرات لتحقيق الأهداف المشتركة.. وأكد الدكتور محمد الزرعوني، مدير عام سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي، أن الاتفاقية تعزز التزام «دافزا» كرافد أساسي لنمو اقتصاد دولة الإمارات بشكل عام، وإمارة دبي على وجه الخصوص، نظراً إلى مكانتها كوجهة عالمية لنمو الأعمال وازدهارها.

وأضاف الزرعوني: «تتمتع دافزا بموقع استراتيجي يجعلها بوابة للأسواق الآسيوية، حيث ستعمل على إعادة توجيه حركة التجارة بشكل سلس وأسرع وأكثر كفاءة إلى تلك الأسواق عبر إمارة دبي، وهو ما يوفر فرصاً تجارية هامة للشركات الإسرائيلية».

ومن جانبه، قال يوريل لين، رئيس الاتحاد الإسرائيلي لغرف التجارة: «إن توقيع الاتفاقية مع جافزا، ومذكرة التفاهم مع دافزا، حدث سيدخل التاريخ كمثال على ما يمكن تحقيقه في عالمنا». وأضاف: «إن الشركات ستستفيد من المرافق والخدمات المتطورة في المنطقة الحرة لجبل علي والمنطقة الحرة بمطار دبي، وإنشاء جسر للأعمال الإسرائيلية لتعزيز تجارتها الخارجية في المنتجات والخدمات، وستتخذ رسالة السلام شكلاً من أشكال العمل المشترك من أجل شعبي البلدين».