«تبرّع بكتابك القديم».. مبادرة بأم القيوين

سعيد أحمد (أم القيوين)

جمعت جمعية أم القيوين الخيرية، أكثر من 4 أطنان كتب قديمة ضمن الحملة، التي أطلقتها في شهر يوليو الماضي، بعنوان: «تبرّع بكتابك القديم»، بهدف إعادة تدويرها والاستفادة من ريعها في تسديد الرسوم الدراسية للأيتام.

وقال عيسى علي بولحيول، مدير جمعية أم القيوين الخيرية: إن الحملة هدفها جمع الكتب القديمة بكافة أنواعها وأشكالها، من أجل إعادة تدويرها، حيث إن الجمعية لديها 120 يتيماً، وتسعى إلى تسديد رسومهم الدراسية للعام الدراسي الحالي، وتخفيف الأعباء المادية عن كاهل معيليهم.

وأضاف أنه يمكن للجمهور التبرع بالكتب، من خلال وضعها في الصناديق المخصصة لإعادة تدوير الملابس، التي تم توزيعها في مختلف مناطق والأحياء السكنية بالإمارة، لافتاً إلى أنه من لديه كميات كبيرة من الكتب، ويرغب في التبرع بها، يتواصل مع الجمعية عبر قنوات الاتصال الخاصة بها، وسيتم إرسال له المندوب لأخذها.

وأشار إلى أنه بمتابعة الشيخ مروان بن راشد المعلا رئيس مجلس الإدارة، فإن الجمعية تولي الأيتام اهتماماً كبيراً، وتتابع حالاتهم باستمرار، وتسعى إلى توفير احتياجاتهم الضرورية لهم، وتشاركهم المناسبات والأعياد، وتقدم لهم المساعدات العينية والمادية، مشيراً إلى أن هذه الحملة ستساهم في تسديد عنهم رسوم الدراسة.

وأكد عيسى بولحيول، أن الجمعية أخذت في الاعتبار كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس «كوفيد - 19»، والحد من انتشاره، وتم تعقيم الكتب قبل تسلمها وأثناء نقلها وعند التعامل معها، حفاظاً على سلامة الجميع، مؤكداً أنه تم توفير كافة أدوات التعقيم لهذه الحملة.