17.7 مليون درهم للمرضى من «خيرية الشارقة»

الشارقة (وام)

قدمت جمعية الشارقة الخيرية منذ مطلع العام الجاري حتى نهاية شهر أغسطس مساعدات مالية لعلاج 835 حالة مرضية بقيمة 17.7 مليون درهم.

وذكر عبدالله سيف بن هندي مدير إدارة الموارد والخدمات المساندة أن الجمعية توسعت في حجم مساعداتها العلاجية خلال الأشهر الأخيرة، خاصة للمحتاجين والأسر المتعففة، موضحاً أنه تم تلقي العديد من طلبات المساعدات العلاجية من كافة إمارات الدولة لتواصل جمعية الشارقة الخيرية أداء رسالتها الإنسانية نحو تطبيب آلام المعوزين.

وأشار ابن هندي إلى أن الجمعية، ومن خلال عيادة غسيل الكلى استطاعت توفير الجلسات للكثيرين من مرضى الفشل الكلوي، بما يسهل عليهم الانتظام في الجلسات، حيث توفر الجمعية على مدار الأسبوع 24 جلسة يومياً.